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В Китае издание Компартии сообщило о пожаре в "Брянской народной республике" — фото

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 11:37
В Китае издание Компартии сообщило о пожаре в
Пожар в Брянской области (Фото: скриншот с видео)

Китайский государственный канал CGTN в своем русскоязычном Twitter сообщил о пожаре в "Брянской народной республике", имея в виду возгорание на нефтебазе под Брянском в РФ. Соответствующее сообщение опубликовано на странице издания. 

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Утром 30 ноября губернатор Брянской области России Александр Богомаз сообщил о пожаре в резервуаре с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 4000 кв. м.

Богомаз заявил, что возгорание произошло из-за "попадания неустановленного боеприпаса с беспилотника".

Канал CGTN на своем аккаунте в Twitter назвал Брянскую область РФ "Брянской народной республикой".

Канал CGTN называет Брянскую область РФ "Брянской народной республикой"

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Глава МИД КНР встретился с послом РФ. Сказал: страны "не согласны с политикой грубой силы"

Дмитро Гриниченко
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Россия Китай война брянская область
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