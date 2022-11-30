В Китае издание Компартии сообщило о пожаре в "Брянской народной республике" — фото
Китайский государственный канал CGTN в своем русскоязычном Twitter сообщил о пожаре в "Брянской народной республике", имея в виду возгорание на нефтебазе под Брянском в РФ. Соответствующее сообщение опубликовано на странице издания.
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Утром 30 ноября губернатор Брянской области России Александр Богомаз сообщил о пожаре в резервуаре с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 4000 кв. м.
Богомаз заявил, что возгорание произошло из-за "попадания неустановленного боеприпаса с беспилотника".
Канал CGTN на своем аккаунте в Twitter назвал Брянскую область РФ "Брянской народной республикой".
- Некоторые члены НАТО входят в зависимость от Китая, что является повторением ошибки с зависимостью от России, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
- Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.
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