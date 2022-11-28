Глава МИД КНР встретился с послом РФ. Сказал: Страны "не согласны с политикой грубой силы"

Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с новым послом России в Пекине Игорем Моргуловым и заявил, что страны "не согласны с политикой грубой силы". Об этом сообщает агентство Синьхуа, которое контролируется Компартией КНР.

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По словам Ван И, Китай и Россия "твердо привержены продвижению многополярного мира и не согласны с однополярной гегемонией".

Он отметил, что "обе страны привержены защите международной системы, ядром которой выступает ООН, и основанного на международном праве международного порядка и не согласны с политикой грубой силы".

"Независимо от изменений международной ситуации Китай и Россия как два крупных государства-соседа будут продвигать стратегическое взаимное доверие и практическое сотрудничество, будут совместно отстаивать международную справедливость", — сказал глава МИД КНР.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

На саммите G20 президент Франции Эмманюэль Макрон уговаривал Си Цзиньпина вернуть российского диктатора Владимира Путина к реальным переговорам.

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Дмитро Гриниченко

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