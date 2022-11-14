Байден и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине. Согласились, что ядерное оружие недопустимо
Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
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Лидеры стран "обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вызовам" — Байден упомянул войну России против Украины и "безответственные" угрозы РФ применить ядерное оружие.
В Белом доме отметили, что Байден и Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерную войну невозможно выиграть, а также подчеркнули недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия в Украине.
Также американский президент "выразил обеспокоенность" по поводу "провокационного поведения" Северной Кореи.
- Министерство иностранных дел Китая заявило, что отношения КНР и РФ "прочны как скала" в ответ на заявление Байдена о том, что Пекин "дистанцируется" от Москвы.
- Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что любые угрозы ядерным оружием являются "безответственными", а также обрисовал политику Пекина в отношении Украины.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон 15 ноября в день открытия саммита G20 на встрече с Си Цзиньпином будет настаивать на том, что в интересах Китая — давить на Россию насчет войны в Украине.
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