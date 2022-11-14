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Байден и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине. Согласились, что ядерное оружие недопустимо

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 15:51
Байден и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине. Согласились, что ядерное оружие недопустимо - Фото
Си Цзиньпин и Джо Байден (Фото: Синьхуа)

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

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Лидеры стран "обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вызовам" — Байден упомянул войну России против Украины и "безответственные" угрозы РФ применить ядерное оружие.

В Белом доме отметили, что Байден и Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерную войну невозможно выиграть, а также подчеркнули недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия в Украине.

Также американский президент "выразил обеспокоенность" по поводу "провокационного поведения" Северной Кореи. 

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Дмитро Гриниченко
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Россия Китай Украина США война ядерное оружие си цзиньпин джо байден
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