14 ноября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились и обменялись рукопожатием в фойе отеля Mulia на острове Бали, где стартовал саммит государств Большой двадцатки (G20). Видео этого момента показали индонезийские телеканалы.
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Си сказал, пишет ВВС, что "рад видеть" Байдена, так как "в последний раз мы встречались в Давосе более пяти лет назад".
Глава КНР отметил, что хоть они и поддерживают связь в режиме онлайн, "ничто не может заменить личную встречу", где "нужно откровенно обменяться мнениями по вопросам стратегической важности".
Он отметил, что сейчас американо-китайские отношения "находятся в сложной ситуации" и "мы все очень заботимся о них". А это, добавил Си, "не является фундаментальным интересом двух наших стран и народов, и не этого ожидает от нас международное сообщество".
"Человечество столкнулось с беспрецедентными вызовами. Мир ожидает, что Китай и Соединенные Штаты будут правильно регулировать отношения. Потому мы, как лидеры двух великих держав, должны выбрать правильный курс. Нам нужно работать со всеми странами, чтобы добиться мира во всем мире", – добавил Си.
"Нам нужно найти правильное направление для развития двусторонних отношений и улучшить их", – подчеркнул китайский президент, добавив, что этого от них "ожидает мир".
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Американский лидер во вступительном слове говорил о важности предотвращения "конфликта" между США и Китаем, и согласился со своим китайским коллегой, что "мало что заменит" переговоры тет-а-тет.
"Мы должны показать, что Китай и Соединенные Штаты могут справиться с разногласиями, предотвратить превращение конкуренции во что-либо близкое к конфликту, найти путь для улучшения сотрудничества", – сказал он.
Байден подчеркнул приверженность тому, "чтобы линия связи между нами оставалась открытой" и их страны "могли вместе работать над неотложными глобальными проблемами", будь то изменение климата и проблемы мировой безопасности.
Президент США также сказал, как и Си, что "мир ожидает" от Вашингтона и Пекина партнерства.
"Соединенные Штаты готовы делать именно это, – работать с вами, если вы этого желаете", – добавил Байден.
- Накануне этой встречи в МИД Китая говорили, что "надеемся вернуть отношения на правильный путь". При этом там заявили, что отношения КНР и РФ "прочны как скала" в ответ на слова Байдена, что Пекин "дистанцируется" от Москвы.
- Лидеры США и КНР "подробно" обсудят войну России против Украины на встрече 14 ноября, сообщил ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
- Премьер Китая Ли Кэцян заявил, что любые угрозы ядерным оружием являются "безответственными", а также обрисовал политику Пекина в отношении Украины.
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