14 ноября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились и обменялись рукопожатием в фойе отеля Mulia на острове Бали, где стартовал саммит государств Большой двадцатки (G20). Видео этого момента показали индонезийские телеканалы.

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Си сказал, пишет ВВС, что "рад видеть" Байдена, так как "в последний раз мы встречались в Давосе более пяти лет назад".

Глава КНР отметил, что хоть они и поддерживают связь в режиме онлайн, "ничто не может заменить личную встречу", где "нужно откровенно обменяться мнениями по вопросам стратегической важности".

Он отметил, что сейчас американо-китайские отношения "находятся в сложной ситуации" и "мы все очень заботимся о них". А это, добавил Си, "не является фундаментальным интересом двух наших стран и народов, и не этого ожидает от нас международное сообщество".

"Человечество столкнулось с беспрецедентными вызовами. Мир ожидает, что Китай и Соединенные Штаты будут правильно регулировать отношения. Потому мы, как лидеры двух великих держав, должны выбрать правильный курс. Нам нужно работать со всеми странами, чтобы добиться мира во всем мире", – добавил Си.

"Нам нужно найти правильное направление для развития двусторонних отношений и улучшить их", – подчеркнул китайский президент, добавив, что этого от них "ожидает мир".

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Американский лидер во вступительном слове говорил о важности предотвращения "конфликта" между США и Китаем, и согласился со своим китайским коллегой, что "мало что заменит" переговоры тет-а-тет.

"Мы должны показать, что Китай и Соединенные Штаты могут справиться с разногласиями, предотвратить превращение конкуренции во что-либо близкое к конфликту, найти путь для улучшения сотрудничества", – сказал он.

Байден подчеркнул приверженность тому, "чтобы линия связи между нами оставалась открытой" и их страны "могли вместе работать над неотложными глобальными проблемами", будь то изменение климата и проблемы мировой безопасности.

Президент США также сказал, как и Си, что "мир ожидает" от Вашингтона и Пекина партнерства.

"Соединенные Штаты готовы делать именно это, – работать с вами, если вы этого желаете", – добавил Байден.

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Євген Пилипенко

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