МИД Китая о встрече Байдена и Си Цзиньпина: Надеемся вернуть отношения на правильный путь

В Китае надеются вернуть отношения с США на "правильный путь здорового и стабильного развития" в результате встречи президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила спикер МИД Китая Мао Нин, цитирует ее канал CNN.

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По ее словам, политика КНР в отношении США является "последовательной и четкой", а страна привержена достижению "взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, твердо защищая при этом собственный суверенитет, безопасность и интересы развития".

Она отметила, что Китай всегда рассматривал отношения с США в соответствии с тремя принципами "взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".

"Китай надеется, что США и Китай будут двигаться в одном направлении, должным образом будут решать разногласия, способствовать взаимовыгодному сотрудничеству, избегать недоразумений и просчетов, а также способствовать возвращению китайско-американских отношений на правильный путь здорового и стабильного развития", — заявила Нин.

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Дмитро Гриниченко

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