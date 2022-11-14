МИД Китая о встрече Байдена и Си Цзиньпина: Надеемся вернуть отношения на правильный путь
В Китае надеются вернуть отношения с США на "правильный путь здорового и стабильного развития" в результате встречи президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила спикер МИД Китая Мао Нин, цитирует ее канал CNN.
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По ее словам, политика КНР в отношении США является "последовательной и четкой", а страна привержена достижению "взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, твердо защищая при этом собственный суверенитет, безопасность и интересы развития".
Она отметила, что Китай всегда рассматривал отношения с США в соответствии с тремя принципами "взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".
"Китай надеется, что США и Китай будут двигаться в одном направлении, должным образом будут решать разногласия, способствовать взаимовыгодному сотрудничеству, избегать недоразумений и просчетов, а также способствовать возвращению китайско-американских отношений на правильный путь здорового и стабильного развития", — заявила Нин.
- Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин "подробно" обсудят войну России против Украины на встрече 14 ноября, сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
- Министерство иностранных дел Китая заявило, что отношения КНР и РФ "прочны как скала" в ответ на заявление Байдена о том, что Пекин "дистанцируется" от Москвы.
- Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что любые угрозы ядерным оружием являются "безответственными", а также обрисовал политику Пекина в отношении Украины.
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