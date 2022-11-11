Байден и Си Цзиньпин "подробно" обсудят Украину. Китай должен влиять на РФ — Белый дом

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин "подробно" обсудят войну России против Украины на встрече 14 ноября. Об этом сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

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По его словам, с момента переговоров Байдена и Си несколько месяцев назад Китай не поставлял России военную технику и оружие для войны против Украины. Вашингтон также не видел попыток Пекина восполнить или подорвать режим санкций против РФ, хотя страны продолжали экономическое сотрудничество.

Еще одним "позитивным сигналом" Салливан назвал заявление Си во время визита в Китай канцлера ФРГ Олафа Шольца, где глава КНР сказал о недопустимости применения ядерного оружия в мире.

"С другой стороны, мы считаем, что, конечно, каждая страна в мире должна сделать больше, чтобы склонить Россию, особенно те, которые имеют отношения с Россией, чтобы закончить эту войну и уйти из Украины", — сказал советник Байдена.

У американского президента будет будет возможность "подробно" обсудить войну на встрече с Си, резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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