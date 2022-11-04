Си Цзиньпин: Нужно совместно противостоять угрозе применения ядерного оружия в Украине
04.11.2022, 13:51
Си Цзиньпин (Фото: Bundeskanzler Olaf Scholz/Twitter)
Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что международное сообщество должно совместно противостоять угрозе применения ядерного оружия в Украине. Об этом он сказал на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в Пекине, цитирует его BBC.
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По его словам мир должен "призвать все стороны проявить разумность и сдержанность, как можно скорее установить прямые контакты и создать условия для возобновления переговоров".
"Необходимо совместно противостоять применению или угрозе применения ядерного оружия", — заявил Си.
СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
- В Пекине Шольц призвал Китай "использовать свое влияние" на Россию для окончания войны в Украине.
- Канцлер сказал Си Цзиньпину о том, что война России против Украины "создает много проблем для миропорядка".
- Накануне визита в КНР он заявил, что Китай несет "особую ответственность" в контексте войны России против Украины, и отметил, что важны слова Пекина о том, что необходимо соблюдать принципы ООН.
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