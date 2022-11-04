Шольц о войне: Китай несет особую ответственность, важно, чтобы РФ соблюдала принципы ООН
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Китай несет "особую ответственность" в контексте войны России против Украины и отметил, что важны слова Пекина о том, что необходимо соблюдать принципы ООН. Об этом он сообщил накануне визита в КНР.
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По его словам, война РФ против Украины бросает вызов международному порядку мира и безопасности. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин "больше не уклоняется от угрозы ядерного оружия".
"При этом он угрожает пересечь красную черту, проведенную всем человечеством. В начале года Китай четко позиционировал себя против применения или даже угрозы применения ядерного оружия в декларации с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН. Как постоянный член Совбеза Китай несет особую ответственность. Важны четкие слова из Пекина Москве — отстаивать Устав ООН и его принципы", — заявил канцлер.
Среди принципов ООН он упомянул суверенитет и территориальную целостность всех государств и сказал, что ни одна страна не является "задним двором" другой.
- Путин дал "интересный комментарий", когда сказал об опасениях Китая по поводу ведения войны РФ против Украины, сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая по поводу войны больше выгодна Украине, чем России.
- В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы сказал своему китайскому коллеге Ван И, что Россия готова "вести диалог" с Украиной и США.
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