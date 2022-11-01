Китай выражал РФ опасения насчет войны против Украины. Путин об этом упоминал — Госдеп

Российский диктатор Владимир Путин сделал "интересный комментарий", когда сказал об опасениях Китая по поводу ведения войны РФ против Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

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По его словам, во время телефонного разговора с министром иностранных дел КНР Ван И, Госсекретарь США Энтони Блинкен "не слышал ничего, чего в Вашингтоне не слышали раньше о подходе Китая к войне".

"Интересно, что Путин также говорил о подходе КНР, сделал интересный комментарий, насколько я помню, что россияне в частном порядке слышали от Китая об опасениях по поводу ведения Россией этой войны против народа Украины", — сказал Прайс.

Он отметил, что опасения Пекина неудивительны, так как Россия бросает вызов всему, что Китай отстаивает десятилетиями.

"КНР последовательно подчеркивает роль суверенитета, неприкосновенность границ, право стран мира определять свою внешнюю политику. Вот что поставлено на карту, когда речь идет о войне России против Украины", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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