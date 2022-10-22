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Китай осудил санкции против Ирана за помощь России в войне. Называет их "незаконными"

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 08:18
Китай осудил санкции против Ирана за помощь России в войне. Называет их
Ван Вэньбин (Фото: EPA)

В министерстве иностранных дел Китая выступили против наложения санкций на Иран за помощь России в войне против Украины. Об этом на брифинге сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбин. 

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По его словам, Китай выступает против "незаконных односторонних санкций, введенных без мандата Совета Безопасности ООН и без оснований международного права".

"В нынешних обстоятельствах мы призываем к спокойствию и сдержанности со стороны всех заинтересованных сторон", — сказал Вэньбин.

Он отметил, что КНР поощряет и поддерживает "все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию, и усилия по совместной работе по деэскалации".

19 октября Евросоюз согласовал санкции против трех физических лиц и одной организации, поставляющих в Россию иранские беспилотники. Детальнее о тех, кто попал под санкции — здесь.

Читайте также: Китай и Индия не проявляют дружеского отношения к Украине. Нужно занять сторону — Арахамия

Дмитро Гриниченко
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Россия Китай Украина санкции война Иран
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