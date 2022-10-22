Китай осудил санкции против Ирана за помощь России в войне. Называет их "незаконными"
В министерстве иностранных дел Китая выступили против наложения санкций на Иран за помощь России в войне против Украины. Об этом на брифинге сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбин.
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По его словам, Китай выступает против "незаконных односторонних санкций, введенных без мандата Совета Безопасности ООН и без оснований международного права".
"В нынешних обстоятельствах мы призываем к спокойствию и сдержанности со стороны всех заинтересованных сторон", — сказал Вэньбин.
Он отметил, что КНР поощряет и поддерживает "все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию, и усилия по совместной работе по деэскалации".
19 октября Евросоюз согласовал санкции против трех физических лиц и одной организации, поставляющих в Россию иранские беспилотники. Детальнее о тех, кто попал под санкции — здесь.
- Ранее в Китае и Индии призвали к деэскалации войны России против Украины после массированных ракетных ударов оккупантов по критической инфраструктуре.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая по поводу войны больше выгодна Украине, чем России.
- В МИД Китая заявили, что "ничего не знают" об атаке на Киев 17 октября, когда погибло пять гражданских, и призвали к "совместной деэскалации".
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