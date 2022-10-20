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Евросоюз согласовал санкции за поставку иранских дронов России

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 15:37
Евросоюз согласовал санкции за поставку иранских дронов России - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский Союз согласовал санкции против трех физических лиц и одной организации, поставляющих в Россию иранские беспилотники, которые используются для нанесения ударов по Украине. Об этом заявила в Twitter председательствующая в Совете ЕС Чехия.

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"После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, поставляющих иранские беспилотники, которые наносили удары по Украине", – говорится в сообщении.

Как отмечается, государства ЕС решили заморозить активы трех физических лиц и одной организации, ответственных за поставку дронов.

"ЕС также готов распространить санкции еще на четыре иранских предприятия, которые уже фигурировали в предыдущем санкционном списке", – добавили в ЕС.

Санкции вступят в силу сегодня, 20 октября.

Глава Европейского совета Шарль Мишель приветствовал этот шаг.

"Мы принимаем срочные меры против Ирана, который поддерживает войну России против Украины", — сказал он.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что санкции нацелены на физических и юридических лиц, которые производят и поставляют беспилотники.

"Это наш четкий ответ на то, что иранский режим поставляет России беспилотники, которые она использует для убийства невинных граждан Украины", – сказал Фиала.

Читайте также: Украина в ближайшие дни получит антидроновые глушилки от НАТО – Столтенберг

Наталія Медведєва
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санкции война Иран евросоюз дрон
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