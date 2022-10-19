За месяц Силы обороны Украины сбили 233 иранских дрона и десятки российских ракет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 19 октября.

"В течение месяца сбиты 233 "шахеда" и десятки ракет. Только сегодня и только на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов. Еще 11 "шахедов" сбиты благодаря воинам воздушного командования "Юг". Спасибо, ребята, за отличную работу! Есть результаты и в других направлениях", – сказал Зеленский.

19 октября Россия снова атаковала Украину ракетами и "шахедами", в том числе Киев. О взрывах сообщали в нескольких областях, в частности, в Винницкой и Ивано-Франковской.

Под российский обстрел попали два энергетических объекта ДТЭК.

ВСУ сбили четыре из шести крылатых ракет и 10 "шахедов".

Наталія Медведєва

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