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Россия атаковала Украину ракетами и дронами, в том числе из Беларуси, ВСУ сбили 14 целей

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 16:23
Россия атаковала Украину ракетами и дронами, в том числе из Беларуси, ВСУ сбили 14 целей - Фото
Фото: t.me/KyivPolitics

19 октября в 12:05 российская армия атаковала Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией и иранскими дронами-камикадзе, в том числе с территории Беларуси. Вооруженные Силы Украины сбили четыре из шести крылатых ракет и 10 "шахедов". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как отмечается, из бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и Ту-160 было выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555.

Одну ракету уничтожила истребительная авиация, еще одну – зенитно-ракетное подразделение в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" в Киевской и Винницкой области.

Еще две ракеты сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск в Черниговской области.

Одновременно с ракетными обстрелами оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136 с северного направления, в том числе с территории Беларуси.

По состоянию на 15:30 подразделения ПВО Воздушных Сил воздушного командования "Центр" уничтожили 10 барражирующих боеприпасов.

Россия атаковала Украину ракетами и дронами, в том числе из Беларуси, ВСУ сбили 14 целей
Наталія Медведєва
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война пво дрон воздушные силы ракетный обстрел
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