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В Киеве слышны звуки взрывов в разных районах городах. Взрывы также слышны в пригороде.

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Telegram-каналы сообщают о взрывах в Вышгороде.

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба призвал жителей области находиться в укрытиях. "В области работает ПВО", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 15:00. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет. "Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", – подчеркнул он.

Местные жители пишут о звуках взрывов Черкасской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

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Вадим Ребрина

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