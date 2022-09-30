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Кулеба: Китай — это реальность, с которой можно работать. Позиция КНР выгодна Украине

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 16:13
Кулеба: Китай — это реальность, с которой можно работать. Позиция КНР выгодна Украине - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая по поводу войны больше выгодна Украине, чем России. Такое мнение он высказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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По его словам, позиция Китая — это "реальность, с которой можно работать". 

"Конечно же позиция Китая более выгодна Украине, чем России, так как РФ хотела бы получать намного больше. Хотели бы мы получать от Китая больше? Конечно, но, реально взвешивая ситуацию, мы понимаем, что нынешняя позиция — это позиция, с которой мы можем работать", — сказал министр.

Он отметил, что подобная ситуация была с Ираном, пока он "предательски не ударил в спину", поставив России дроны-камикадзе, хотя Тегеран убеждал на всех уровнях, что подобного не будет никогда. 

Кулеба заявил, что если Китай где-то поддержит российскую агрессию против Украины в любой форме, то это будет иметь "разрушительный" эффект для двусторонних отношений, "которые этого не заслужили". 

"30 лет у нас были хорошие, конструктивные, дружеские отношения. И мы всегда слышали друг друга", — резюмировал он.

Читайте также: Зеленский хочет, чтобы Китай "играл большую роль" в окончании войны. Призвал влиять на РФ 

Дмитро Гриниченко
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Россия Китай Украина война дмитрий кулеба
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