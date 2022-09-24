Блинкен встретился с главой МИД Китая Ван И: Предупредил о "последствиях" за помощь России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Китая Ван И и предупредил его о "последствиях" за помощь РФ в войне против Украины. Об этом сообщили на сайте Госдепа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Госдепе заявили, что Блинкен повторил Ван И позицию США насчет войны России против Украины и "подчеркнул последствия", если Китай окажет помощь РФ в ее полномасштабном вторжении.

Одновременно госсекретарь отметил, что США остаются открытыми для сотрудничества с КНР там, где "пересекаются интересы" стран.

Кроме РФ и Украины дипломаты подняли вопрос отношений между США и КНР, а также вопрос Тайваня. Блинкен сказал, что необходимо поддерживать открытые линии связи и "ответственно управлять" отношениями между Вашингтоном и Пекином.

Также он заявил о необходимости стабильности и мира в Тайваньском проливе для сохранения глобальной и региональной безопасности.

Читайте также: Макрон верит, что можно убедить Индию и Китай помочь остановить Путина – "нужно уважение"

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.