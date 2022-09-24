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Блинкен встретился с главой МИД Китая Ван И: Предупредил о "последствиях" за помощь России

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 08:38
Блинкен встретился с главой МИД Китая Ван И: Предупредил о
Ван И и Энтони Блинкен (Фото: Secretary Antony Blinken/Twitter)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Китая Ван И и предупредил его о "последствиях" за помощь РФ в войне против Украины. Об этом сообщили на сайте Госдепа.

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В Госдепе заявили, что Блинкен повторил Ван И позицию США насчет войны России против Украины и "подчеркнул последствия", если Китай окажет помощь РФ в ее полномасштабном вторжении.  

Одновременно госсекретарь отметил, что США остаются открытыми для сотрудничества с КНР там, где "пересекаются интересы" стран. 

Кроме РФ и Украины дипломаты подняли вопрос отношений между США и КНР, а также вопрос Тайваня. Блинкен сказал, что необходимо поддерживать открытые линии связи и "ответственно управлять" отношениями между Вашингтоном и Пекином. 

Также он заявил о необходимости стабильности и мира в Тайваньском проливе для сохранения глобальной и региональной безопасности.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Китай США война ван и Энтони Блинкен
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