Блинкен встретился с главой МИД Китая Ван И: Предупредил о "последствиях" за помощь России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Китая Ван И и предупредил его о "последствиях" за помощь РФ в войне против Украины. Об этом сообщили на сайте Госдепа.
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В Госдепе заявили, что Блинкен повторил Ван И позицию США насчет войны России против Украины и "подчеркнул последствия", если Китай окажет помощь РФ в ее полномасштабном вторжении.
Одновременно госсекретарь отметил, что США остаются открытыми для сотрудничества с КНР там, где "пересекаются интересы" стран.
Кроме РФ и Украины дипломаты подняли вопрос отношений между США и КНР, а также вопрос Тайваня. Блинкен сказал, что необходимо поддерживать открытые линии связи и "ответственно управлять" отношениями между Вашингтоном и Пекином.
Также он заявил о необходимости стабильности и мира в Тайваньском проливе для сохранения глобальной и региональной безопасности.
- МИД Китая о фейковых референдумах оккупантов в Украине – "все страны заслуживают уважения их территориальной целостности".
- Китай отреагировал на мобилизацию в России, призвал начать "диалог и консультации".
- Ранее с Ван И встретился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который заявил, что Украина придает большое значение международному статусу и значительному влиянию Китая, а также ожидает, что Пекин сыграет важную роль в том, чтобы Россия прекратила захватническую войну.
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