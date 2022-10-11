Китай и Индия призвали к "деэскалации" войны. Упомянули территориальную целостность
В Китае и Индии призвали к деэскалации войны России против Украины после массированных ракетных ударов оккупантов по критической инфраструктуре. Об этом заявили представители МИД стран, которых цитирует газета The New York Times.
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Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности.
"Необходимо оказывать поддержку всем усилиям, которые способствуют мирному урегулированию кризиса", — сказала Нин.
Представитель МИД Индии Ариндам Багчи отметил, что страна предложит "поддержку усилиям по прекращению боевых действий".
"Индия глубоко обеспокоена эскалацией конфликта в Украине, в том числе ударами по инфраструктуре и гибелью мирных жителей", — сказал Багчи.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом, который разговаривает ракетами". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после массированных ударов РФ по Украине не может быть никаких разговоров о переговорах.
- После массированных ракетных ударов по Киеву и другим городам глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал Конгресс США сосредоточиться на поставке Украине комплексов NASAMS и самолетов F-16.
- Взрыв на Крымском мосту не стал поводом для массированных ракетных ударов по Украине, так как россияне долго планировали обстрелы. Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.
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