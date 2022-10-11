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Китай и Индия призвали к "деэскалации" войны. Упомянули территориальную целостность

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11.10.2022, 11:23
Китай и Индия призвали к
Мао Нин (Фото: скриншот с видео)

В Китае и Индии призвали к деэскалации войны России против Украины после массированных ракетных ударов оккупантов по критической инфраструктуре. Об этом заявили представители МИД стран, которых цитирует газета The New York Times.

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Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности.

"Необходимо оказывать поддержку всем усилиям, которые способствуют мирному урегулированию кризиса", — сказала Нин.

Представитель МИД Индии Ариндам Багчи отметил, что страна предложит "поддержку усилиям по прекращению боевых действий".

"Индия глубоко обеспокоена эскалацией конфликта в Украине, в том числе ударами по инфраструктуре и гибелью мирных жителей", — сказал Багчи.

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Дмитро Гриниченко
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ракетные удары Россия Китай Украина война Индия
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