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Байден и Си Цзиньпин встретятся на G20 — обсудят "ряд региональных и глобальных вопросов"

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 18:20
Байден и Си Цзиньпин встретятся на G20 — обсудят
Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин встретятся на саммите G20 в Индонезии 14 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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Байден и Си обсудят "усилия по поддержанию и углублению линий связи между США и КНР, а также ответственному управлению конкуренцией"

Лидеры будут "работать вместе там, где интересы совпадают, особенно над транснациональными вызовами, затрагивающими международное сообщество".

Главы США и Китая также обсудят "ряд региональных и глобальных вопросов".

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Дмитро Гриниченко
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Китай США си цзиньпин джо байден
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