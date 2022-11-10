Байден и Си Цзиньпин встретятся на G20 — обсудят "ряд региональных и глобальных вопросов"
10.11.2022, 18:20
Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин встретятся на саммите G20 в Индонезии 14 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
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Байден и Си обсудят "усилия по поддержанию и углублению линий связи между США и КНР, а также ответственному управлению конкуренцией"
Лидеры будут "работать вместе там, где интересы совпадают, особенно над транснациональными вызовами, затрагивающими международное сообщество".
Главы США и Китая также обсудят "ряд региональных и глобальных вопросов".
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