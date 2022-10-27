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Си Цзиньпин заявил о готовности "ладить" с США, Байден – "мы не ищем с ними конфликта"

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 09:23
Си Цзиньпин заявил о готовности
Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин "готов работать" с Вашингтоном, чтобы "найти способы поладить на благо обеих сторон". Такие слова китайского руководителя на мероприятии Национального комитета по американо-китайским отношениям приводит госагентство КНР Синьхуа.

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Отметив, что сегодня в мире "нет ни спокойствия, ни мира", Си сказал, что "более тесные связи и сотрудничество" их держав "помогут обеспечить большую стабильность и уверенность в мире, а также будут способствовать миру и развитию во всем мире".

Си добавил, что Пекин якобы готов искать "правильный способ ладить друг с другом в новую эпоху на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, что принесет пользу не только двум странам, но и всему миру".

16 октября Си открыл юбилейный съезд Компартии обещанием покорить Тайвань, неофициального союзника США, а вчера Китай пригрозил, что для Тайваня "нет другого пути, кроме воссоединения с материком".

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Также вчера американский президент Джо Байден на встрече со своими военными советниками заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем и что Си знает об этом: "Мы не ищем конфликта с ними".

По словам Байдена, США будут "продолжать поднимать ряд вопросов, от российской агрессии против Украины до изменения климата и Индо-Тихоокеанского региона".

Євген Пилипенко
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