Байден заявил, что Китай "дистанцируется" от Путина. МИД КНР: Отношения "прочны как скала"

Министерство иностранных дел Китая заявило, что отношения КНР и РФ "прочны как скала" в ответ на заявление президента США Джо Байдена о том, что Пекин "дистанцируется" от Москвы. Об этом сообщает издание Global Times, которое контролируется компартией Китая.

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Накануне Байден заявил, что не думает, что Китай "испытывает большое уважение" к России или диктатору Владимиру Путину.

"И на самом деле, они как бы немного держали дистанцию", — сказал американский лидер.

Спикер МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что отношения Китая и России "прочны как скала". Он отметил, что "долгосрочное и взаимное развитие отношений основано на взаимном доверии высокого уровня и сильной динамике".

"Китай готов работать с Россией, чтобы способствовать устойчивому развитию отношений в правильном направлении", — резюмировал он.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Дмитро Гриниченко

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