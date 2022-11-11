UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден заявил, что Китай "дистанцируется" от Путина. МИД КНР: Отношения "прочны как скала"

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 13:38
Байден заявил, что Китай
Чжао Лицзянь (Фото: Global Times/Twitter)

Министерство иностранных дел Китая заявило, что отношения КНР и РФ "прочны как скала" в ответ на заявление президента США Джо Байдена о том, что Пекин "дистанцируется" от Москвы. Об этом сообщает издание Global Times, которое контролируется компартией Китая.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Накануне Байден заявил, что не думает, что Китай "испытывает большое уважение" к России или диктатору Владимиру Путину.

"И на самом деле, они как бы немного держали дистанцию", — сказал американский лидер.

Спикер МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что отношения Китая и России "прочны как скала". Он отметил, что "долгосрочное и взаимное развитие отношений основано на взаимном доверии высокого уровня и сильной динамике". 

"Китай готов работать с Россией, чтобы способствовать устойчивому развитию отношений в правильном направлении", — резюмировал он.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Китай выражал РФ опасения насчет войны против Украины. Путин об этом упоминал — Госдеп

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД КНР Россия Китай владимир путин джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 