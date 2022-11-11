Байден заявил, что Китай "дистанцируется" от Путина. МИД КНР: Отношения "прочны как скала"
Министерство иностранных дел Китая заявило, что отношения КНР и РФ "прочны как скала" в ответ на заявление президента США Джо Байдена о том, что Пекин "дистанцируется" от Москвы. Об этом сообщает издание Global Times, которое контролируется компартией Китая.
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Накануне Байден заявил, что не думает, что Китай "испытывает большое уважение" к России или диктатору Владимиру Путину.
"И на самом деле, они как бы немного держали дистанцию", — сказал американский лидер.
Спикер МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что отношения Китая и России "прочны как скала". Он отметил, что "долгосрочное и взаимное развитие отношений основано на взаимном доверии высокого уровня и сильной динамике".
"Китай готов работать с Россией, чтобы способствовать устойчивому развитию отношений в правильном направлении", — резюмировал он.
- Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин "подробно" обсудят войну России против Украины на встрече 14 ноября, сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Китай "использовать свое влияние" на Россию для окончания войны в Украине.
- Си Цзиньпин заявил, что международное сообщество должно совместно противостоять угрозе применения ядерного оружия.
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