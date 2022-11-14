Белый дом: Байден будет на G20, а Путин – нет. Это говорит само за себя
Российский диктатор Владимир Путин решил не участвовать в саммите G20, находясь в условиях давления. Президент США Джо Байден на контрасте наоборот засучит на саммите рукава, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, передает пресс-служба Белого дома.
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По его словам, Путин принял решение не участвовать в саммите по своим причинам и в условиях давления, с которым он сталкивается.
"И мы думаем, что есть контраст: президент Байден там показывает, что он готов засучить рукава и помочь решать проблемы, а президент Путин – не там. Это говорит само за себя", – сказал Салливан.
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Байден смотрит на саммит как на возможность собраться с лидерами крупнейших экономик, чтобы справиться с последствиями войны России против Украины, отметил Салливан.
По его словам, в центре внимания президента США будут практические решения в сфере продовольственной безопасности, энергетической безопасности, реформа банков развития и другие.
- Саммит G20 пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Путин на него не поедет, РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
- Госсек США Энтони Блинкен не встретится с Лавровым на полях саммита. Россия должна быть изолирована, считают в Госдепе.
- Президент Зеленский будет участвовать в саммите в формате онлайн.
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