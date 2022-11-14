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Белый дом: Байден будет на G20, а Путин – нет. Это говорит само за себя

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 08:32
Белый дом: Байден будет на G20, а Путин – нет. Это говорит само за себя - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин решил не участвовать в саммите G20, находясь в условиях давления. Президент США Джо Байден на контрасте наоборот засучит на саммите рукава, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, передает пресс-служба Белого дома.

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По его словам, Путин принял решение не участвовать в саммите по своим причинам и в условиях давления, с которым он сталкивается.

"И мы думаем, что есть контраст: президент Байден там показывает, что он готов засучить рукава и помочь решать проблемы, а президент Путин – не там. Это говорит само за себя", – сказал Салливан.

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Байден смотрит на саммит как на возможность собраться с лидерами крупнейших экономик, чтобы справиться с последствиями войны России против Украины, отметил Салливан.

По его словам, в центре внимания президента США будут практические решения в сфере продовольственной безопасности, энергетической безопасности, реформа банков развития и другие.

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Марко Сировой
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