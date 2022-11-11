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Блинкен и Лавров не будут встречаться на G20. Россия должна быть изолирована — Госдеп

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11.11.2022, 11:53
Блинкен и Лавров не будут встречаться на G20. Россия должна быть изолирована — Госдеп - Фото
Энтони Блинкен и Сергей Лавров (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не будут встречаться на саммите G20 в Индонезии. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

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По его словам, США считают, что с РФ "не может быть так, как обычно", а поэтому Россия должна быть в изоляции. Он подозревает, что Лавров услышит на саммите презрение и критику из-за войны против Украины. 

Прайс упомянул продовольственный шантаж России и нежелание Москвы продлевать зерновое соглашение, когда "остальной мир рискует остаться голодным".

Резюмируя, он сказал, что у Блинкена нет никаких планов насчет какого-либо взаимодействия с Лавровым на саммите. 

Читайте также: Путин решил не ехать на саммит G20 и отправил Лаврова. Индонезия: Может это к лучшему

Дмитро Гриниченко
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Россия США война госдеп Сергей Лавров G20 Энтони Блинкен Нед Прайс
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