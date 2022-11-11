Блинкен и Лавров не будут встречаться на G20. Россия должна быть изолирована — Госдеп
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не будут встречаться на саммите G20 в Индонезии. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.
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По его словам, США считают, что с РФ "не может быть так, как обычно", а поэтому Россия должна быть в изоляции. Он подозревает, что Лавров услышит на саммите презрение и критику из-за войны против Украины.
Прайс упомянул продовольственный шантаж России и нежелание Москвы продлевать зерновое соглашение, когда "остальной мир рискует остаться голодным".
Резюмируя, он сказал, что у Блинкена нет никаких планов насчет какого-либо взаимодействия с Лавровым на саммите.
- Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин "подробно" обсудят войну России против Украины на встрече 14 ноября, сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
- Ранее спикер президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский будет участвовать в саммите G20 на Бали, вероятно, в онлайн-формате.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что на саммите G20 не будут приниматься решения, которые повлияют на войну РФ против Украины.
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