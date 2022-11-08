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Зеленский примет участие в саммите G20. Вероятно, в формате онлайн — спикер президента

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 12:26
Зеленский примет участие в саммите G20. Вероятно, в формате онлайн — спикер президента - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский будет участвовать в саммите G20 на Бали. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии Суспильному.

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По его словам, вероятно, что Зеленский будет участвовать в мероприятии в формате онлайн. Он отметил, что не может раскрыть детали. 

"В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", — сказал Никифоров.

Читайте также: Кулеба: На G20 ничего особо не решится, но все работают над изоляцией Путина на саммите

Дмитро Гриниченко
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Сергей Никифоров Владимир Зеленский G20 саммит g20
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