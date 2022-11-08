Зеленский примет участие в саммите G20. Вероятно, в формате онлайн — спикер президента
08.11.2022, 12:26
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
Президент Владимир Зеленский будет участвовать в саммите G20 на Бали. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии Суспильному.
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По его словам, вероятно, что Зеленский будет участвовать в мероприятии в формате онлайн. Он отметил, что не может раскрыть детали.
"В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", — сказал Никифоров.
- Ранее Зеленский заявил, что не будет принимать участие в саммите G20 в Индонезии, если туда приедет российский диктатор Владимир Путин.
- Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, но все будет зависеть от того, о чем захочет говорить российский диктатор.
- Недавно министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Зеленский и Путин примут участие в саммите G20 в ноябре. Никифоров в комментарии LIGA.net тогда сказал, что "ответ не изменился с прошлого раза" — то есть, окончательного решения пока нет.
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