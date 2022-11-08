Зеленский примет участие в саммите G20. Вероятно, в формате онлайн — спикер президента

Президент Владимир Зеленский будет участвовать в саммите G20 на Бали. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии Суспильному.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, вероятно, что Зеленский будет участвовать в мероприятии в формате онлайн. Он отметил, что не может раскрыть детали.

"В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", — сказал Никифоров.

Читайте также: Кулеба: На G20 ничего особо не решится, но все работают над изоляцией Путина на саммите

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.