Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если туда приедет Путин

Президент Владимир Зеленский не будет принимать участие в саммите G20 в Индонезии, если туда приедет российский диктатор Владимир Путин. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

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По его словам, его личная позиция и позиция Украины заключается в том, что если Путин будет принимать участие в саммите, то Украина от этого откажется.

Он упомянул разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо 3 ноября и отметил, что они поддерживают отношения.

"В любом случае нас сегодня снова пригласили туда. Посмотрим, несколько дней осталось", — сказал глава государства.

Саммит G20 на Бали — семнадцатая встреча глав государств Большой двадцатки, которая пройдёт 15–16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали.

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Дмитро Гриниченко

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