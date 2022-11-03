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Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если туда приедет Путин

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 18:07
Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если туда приедет Путин - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский не будет принимать участие в саммите G20 в Индонезии, если туда приедет российский диктатор Владимир Путин. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

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По его словам, его личная позиция и позиция Украины заключается в том, что если Путин будет принимать участие в саммите, то Украина от этого откажется.

Он упомянул разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо 3 ноября и отметил, что они поддерживают отношения.

"В любом случае нас сегодня снова пригласили туда. Посмотрим, несколько дней осталось", — сказал глава государства. 

Саммит G20 на Бали — семнадцатая встреча глав государств Большой двадцатки, которая пройдёт 15–16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали.

Читайте также: Кулеба: На G20 ничего особо не решится, но все работают над изоляцией Путина на саммите

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война владимир путин G20
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