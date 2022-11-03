Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если туда приедет Путин
Президент Владимир Зеленский не будет принимать участие в саммите G20 в Индонезии, если туда приедет российский диктатор Владимир Путин. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.
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По его словам, его личная позиция и позиция Украины заключается в том, что если Путин будет принимать участие в саммите, то Украина от этого откажется.
Он упомянул разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо 3 ноября и отметил, что они поддерживают отношения.
"В любом случае нас сегодня снова пригласили туда. Посмотрим, несколько дней осталось", — сказал глава государства.
Саммит G20 на Бали — семнадцатая встреча глав государств Большой двадцатки, которая пройдёт 15–16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали.
- Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, но все будет зависеть от того, о чем захочет говорить российский диктатор.
- Окончательное решение о визите Зеленского на саммит стран G20 в Индонезии в ноябре будет приниматься непосредственно накануне саммита, однако если глава государства поедет туда, то не будет контактировать с Путиным, заявлял советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
- Недавно министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Зеленский и Путин примут участие в саммите G20 в ноябре. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net заявил, что "ответ не изменился с прошлого раза" — то есть, окончательного решения пока нет.
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