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В Индонезии заявили, что Зеленский и Путин будут на саммите G20. Никифоров: решения нет

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13.10.2022, 11:47
В Индонезии заявили, что Зеленский и Путин будут на саммите G20. Никифоров: решения нет - Фото
Сергей Никифоров (Фото: пресс-служба ОП)

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин примут участие в саммите G20 в ноябре. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net заявил, что "ответ не изменился с прошлого раза" — то есть, окончательного решения пока нет. 

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Марсуди сказала, что Зеленский и Путин будут участвовать в саммите G20 на Бали. 

"До сих пор реакция была очень положительной. Так что, даст Бог, если вопрос касается уровня посещаемости, мы не беспокоимся", — сказала дипломат.

Она отметила, что страна продолжает налаживать связь с Зеленским и Путиным.

"Мы должны понимать, что ситуация в мире сейчас динамичная. Вызовы в мире очень высоки, и ситуация не становится легче, а усложняется. Мы будем продолжать общение", — заявила Марсуди. 

На вопрос, действительно ли Зеленский решил поехать на саммит G20, Никифоров ответил, что "ответ не изменился с прошлого раза" — недавно издание The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса сообщило, что и Зеленский, и Путин якобы согласились принять участие в саммите G20, и логистическая подготовка к их приему "уже идет полным ходом". Тогда Никифоров сказал, что "окончательное решение еще не утверждено". 

  • В Белом доме сомневаются, что Путин приедет на саммит, но если это все же произойдет, в США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.
  • Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, но все будет зависеть от того, о чем захочет говорить российский диктатор.
  • Окончательное решение о визите Зеленского на саммит стран G20 в Индонезии в ноябре будет приниматься непосредственно накануне саммита, однако если глава государства поедет туда, то не будет контактировать с Путиным, заявлял советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте также: Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Путиным

Дмитро Гриниченко
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Сергей Никифоров Владимир Зеленский владимир путин G20
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