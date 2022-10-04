Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Путиным
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым предусмотрен отказ от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
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Введенное в действие решение СНБО было принято в ответ на попытку РФ аннексировать украинские территории. Оно включает пять положений:
– констатирована невозможность переговоров с Путиным;
– одобрено обращение Зеленского, главы Рады Руслана Стефанчука и премьера Дениса Шмыгаля к НАТО;
– Кабмину поручено подготовить предложения многоуровневой системы гарантий безопасности Украины;
– Кабмину поручено увеличить поставки военно-технической помощи Украине;
– Верховной Раде рекомендовано ускорить принятие законопроектов о санкционном и другом реагировании на российскую эскалацию.
- 30 сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в ответ на объявление Россией незаконной аннексии украинских территорий. Также Киев отказался от переговоров с Путиным.
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