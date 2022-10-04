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Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 11:20
Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Путиным - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым предусмотрен отказ от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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Введенное в действие решение СНБО было принято в ответ на попытку РФ аннексировать украинские территории. Оно включает пять положений:

– констатирована невозможность переговоров с Путиным;

– одобрено обращение Зеленского, главы Рады Руслана Стефанчука и премьера Дениса Шмыгаля к НАТО;

– Кабмину поручено подготовить предложения многоуровневой системы гарантий безопасности Украины;

– Кабмину поручено увеличить поставки военно-технической помощи Украине;

– Верховной Раде рекомендовано ускорить принятие законопроектов о санкционном и другом реагировании на российскую эскалацию.

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Марко Сировой
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Владимир Зеленский владимир путин нато переговоры снбо
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