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"Путин, твое выступление – позор". Реакция мировых лидеров на кремлевскую попытку аннексии

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 18:23
Владимир Путин (Фото: EPA)

Сегодня, 30 сентября, российский диктатор Владимир Путин выступил с речью в Кремле и объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины. Мировые лидеры массово и решительно осудили попытку РФ устроить новую аннексию.

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Лидеры 27 стран Европейского совета опубликовали совместное заявление о том, что не признают и никогда не признают ни псевдореферендумов, ни незаконной аннексии. В Евросовете подчеркнули, что "решение" Путина не имеет никакой юридической силы.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон написал в Twitter: "Владимир Путин, твое выступление — это мошенничество и позор. Мир никогда не должен мириться с вашими фиктивными референдумами или вашей жестокой и незаконной попыткой колонизировать Украину. Мы стоим на стороне народа Украины и будем поддерживать его, не дрогнув, пока его страна не станет целостной и свободной".

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Президент США Джо Байден заявил, что в ответ на "фальшивые заявления" России об аннексии Штаты вместе с союзниками объявляют новые санкции.

"Мы продолжим снабжать Украину оборудованием, которое ей необходимо для самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы своего соседа", – заявил Байден.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна осуждает и никогда не признает попыток аннексии и будет продолжать поддерживать защитников Украины "до тех пор, пока агрессор не будет изгнан".

"Сегодняшние отчаянные действия Кремля — это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с РФ", – заявил Дуда.

О непризнании аннексии заявил и президент Литвы Гитанас Науседа: "Мы знаем, что борьба Украины за свободу – это справедливая борьба, и мы поможем Украине всем, чем сможем!"

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал: "Тем, у кого есть какие-то иллюзии относительно России, ее истинных намерений и любой возможности диалога, следует послушать речь Путина, полную шовинизма, ненависти и претензий в нацистском стиле. Мы должны отправить больше оружия в Украину. Путин никогда не остановится, если его не оттолкнут силой".

Президент Молдовы Майя Санду заявила о непризнании попыток аннексии после "фиктивных голосований, которые РФ устроила под дулом пистолета". Она подчеркнула, что Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым – это Украина, поддержка Молдовы остается непоколебимой.

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Оксана Житнюк
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