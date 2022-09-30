Реакция Трасс на готовящуюся аннексию: Мы позаботимся, чтобы Путин проиграл войну
Нельзя позволить российскому диктатору Владимиру Путину перекраивать международные границы суверенных государств за счет силы. Как пишет Sky News, об этом премьер Великобритании Лиз Трасс заявила в преддверии попытки России назвать "российскими" вслед за Крымом очередные захваченные украинские территории.
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Официальный Лондон "никогда не признает Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области ничем иным, кроме как территорией Украины", подчеркнула она.
"Путин в очередной раз действует в нарушение международного права с явным пренебрежением к жизням украинского народа, который, как он утверждает, представляет. Великобритания никогда не будет игнорировать суверенную волю этих людей [украинцев]", – сказала она.
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Трасс подчеркнула: "Путину нельзя позволить менять международные границы с применением грубой силы".
"Мы позаботимся о том, чтобы он проиграл эту незаконную войну", – резюмировала премьер Великобритании.
- 28 сентября президент Зеленский поговорил с Трасс, сказал, что ожидает от Британии лидерства в реакции на псевдореферендумы.
- В ночь на 30 сентября Путин решил подписать некие бумажки, говорит – дарит "независимость" захваченным районам Украины.
- Аннексией, ядерными угрозами и тотальной мобилизацией Россия говорит цивилизованному миру: "И что вы со мной сделаете?", написал советник главы ОП Подоляк.
- Зеленский 30 сентября проведет заседание СНБО: на нем будут приняты фундаментальные решения, уверяет секретарь Совета Данилов.
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