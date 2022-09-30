UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Реакция Трасс на готовящуюся аннексию: Мы позаботимся, чтобы Путин проиграл войну

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 12:49
Реакция Трасс на готовящуюся аннексию: Мы позаботимся, чтобы Путин проиграл войну - Фото
Лиз Трасс (фото - ЕРА)

Нельзя позволить российскому диктатору Владимиру Путину перекраивать международные границы суверенных государств за счет силы. Как пишет Sky News, об этом премьер Великобритании Лиз Трасс заявила в преддверии попытки России назвать "российскими" вслед за Крымом очередные захваченные украинские территории.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Официальный Лондон "никогда не признает Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области ничем иным, кроме как территорией Украины", подчеркнула она.

"Путин в очередной раз действует в нарушение международного права с явным пренебрежением к жизням украинского народа, который, как он утверждает, представляет. Великобритания никогда не будет игнорировать суверенную волю этих людей [украинцев]", – сказала она.

Читайте также: Украинцы перехитрили Путина – Трасс

Трасс подчеркнула: "Путину нельзя позволить менять международные границы с применением грубой силы".

"Мы позаботимся о том, чтобы он проиграл эту незаконную войну", – резюмировала премьер Великобритании.

Читайте также:  Гутерриш призвал Путина "отступить от пропасти" и заявил, что должен защищать устав ООН

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания война владимир путин аннексия оккупация Лиз Трасс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 