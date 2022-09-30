Реакция Трасс на готовящуюся аннексию: Мы позаботимся, чтобы Путин проиграл войну

Нельзя позволить российскому диктатору Владимиру Путину перекраивать международные границы суверенных государств за счет силы. Как пишет Sky News, об этом премьер Великобритании Лиз Трасс заявила в преддверии попытки России назвать "российскими" вслед за Крымом очередные захваченные украинские территории.

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Официальный Лондон "никогда не признает Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области ничем иным, кроме как территорией Украины", подчеркнула она.

"Путин в очередной раз действует в нарушение международного права с явным пренебрежением к жизням украинского народа, который, как он утверждает, представляет. Великобритания никогда не будет игнорировать суверенную волю этих людей [украинцев]", – сказала она.

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Трасс подчеркнула: "Путину нельзя позволить менять международные границы с применением грубой силы".

"Мы позаботимся о том, чтобы он проиграл эту незаконную войну", – резюмировала премьер Великобритании.

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Євген Пилипенко

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