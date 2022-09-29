Зеленский созывает срочное заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Повестка дня и другие подробности сообщим впоследствии", – написал он.

Пропагандистские СМИ РФ сообщили 29 сентября о том, что 30 сентября в 15:00 в Кремле российский диктатор Владимир Путин объявит об аннексии временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей.

Также, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, следует ожидать "объемного выступления" диктатора перед депутатами нелегитимной Государственной думы РФ.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью агентству Associated Press заявил, что объявление Россией аннексии территорий Украины ничего не изменит на поле боя, а Украина освободит их военным путем.

21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.