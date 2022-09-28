Зеленский поговорил с Трасс. Ждет от Британии лидерства в реакции на псевдореферендумы

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Он написал в Twitter, что рассчитывает на лидерство Британии в реакции на российские псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.

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"Великобритания всегда была одним из лидеров поддержки Украины. Ожидаем лидерства Лондона и в реакции на российские псевдореферендумы. Ответом должно быть только усиление военной и финансовой поддержки Украины", – заявил Зеленский.

27 сентября на временно оккупированных территориях в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях российские захватчики объявили так называемые результаты псевдореферендумов за "вхождение в состав РФ", которые никто в цивилизованном мире не намерен признавать. Россияне нарисовали цифры от 87,05% до 99,23%.

Зеленский стал первым зарубежным лидером, которому Трасс позвонила в новой должности 6 сентября.

После объявленной Путиным мобилизации Трасс заявила, что это - верный признак того, что его варварское вторжение провалилось. Она подчеркнула, что любые бутафорские референдумы на территории Украины не будут признаны.

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Оксана Житнюк

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