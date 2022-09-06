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Трасс провела первый телефонный разговор в должности премьера. Позвонила Зеленскому

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 22:47
Трасс провела первый телефонный разговор в должности премьера. Позвонила Зеленскому - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник провела первый телефонный разговор в должности. Как она и обещала, первым зарубежным лидером, которому Трасс позвонила в новой должности, стал украинский президент Владимир Зеленский.

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"Первым среди иностранных лидеров провел разговор с вновь избранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс", — говорится в Twitter Зеленского.

Он рассказал, что пригласил Трасс в Украину и поблагодарил британский народ за оборонную и экономическую поддержку Украины.

"Уделили внимание гарантиям безопасности. Обсудили участие Великобритании в восстановлении Украины. Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", — рассказал Зеленский.

На сайте правительства Великобритании сообщается, что Трасс приняла приглашение посетить Украину и собирается приехать в ближайшее время.
  • 5 сентября стало известно, что глава МИД Британии Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. За нее отдали 81 326 голосов. Ее конкурентом в премьерской гонке был экс-канцлер казначейства Риши Сунак, которого поддержали 60 399 консерваторов.
  • Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обещала, что поддержка Украины будет продолжаться, кто бы ни сменил Бориса Джонсона в должности премьер-министра.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Трасс продолжит проукраинскую политику Джонсона.

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Андрій Водяний
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Владимир Зеленский Великобритания Лиз Трасс
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