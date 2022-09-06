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"Жесткая в решениях". Кулеба уверен, что Трасс продолжит проукраинскую политику Джонсона

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 22:31
Кулеба и Трасс (Фото - Twitter Кулебы)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что официально получившая сегодня должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс продолжит проукраинскую политику своего предшественника Бориса Джонсона. В эфире телемарафона Кулеба также анонсировал звонок Трасс президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Кулеба заявил, что назначение Трасс премьером Британии для Украины означает продолжение политики Джонсона, так как Трасс, пока он занимал эту должность, была его "верным союзником" и занимала "максимально жесткую проукраинскую и проевропейскую позицию".

Комментируя мнение о том, что Джонсон на фоне антироссийских настроений Трасс выглядит якобы "едва ли не русофилом", Кулеба сказал: "Джонсон точно не был русофилом. Ни одной каплей своей британской крови. Лиз – чрезвычайно приятный человек в общении, она настоящий лидер и действительно жесткая в принятии решений и их имплементации. Стоит ей утвердить какое-то решение – даже если оно чрезвычайно жесткое – она обеспечит его выполнение".

Телеведущий напомнил, что в одном из своих спичей Трасс заявляла, что Зеленский будет первым, кому она позвонит, заняв должность премьера. Кулеба сообщил, что уже есть договоренность об этом звонке, но не стал говорить, когда это будет. Глава МИД также уверен, что состоится и визит Трасс в Киев.

  • 5 сентября стало известно, что Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. За нее отдали 81 326 голосов. Ее конкурентом в премьерской гонке был экс-канцлер казначейства Риши Сунак, которого поддержали 60 399 консерваторов.
  • Ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что поддержка Украины продолжится, кто бы не сменил Бориса Джонсона на должности премьер-министра.
  • Трасс поблагодарила своего предшественника Бориса Джонсона за борьбу с российским диктатором Владимиром Путиным
  • Сегодня Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II. 

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Оксана Житнюк
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Борис Джонсон дмитрий кулеба Лиз Трасс
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