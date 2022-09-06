Трасс стала премьером Британии. Вот ее знаменитая речь об Украине, Путине и геополитике

Лиз Трасс 6 сентября официально вступила в должность премьер-министра Великобритании. LIGA.net вспоминает ее знаменитую речь об Украине, российском диктаторе Владимире Путине и геополитике, которую она произнесла 27 апреля.

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Милорд-мэр, ваши превосходительства, дамы и господа, по мнению некоторых, это была эра авторитаризма. Три года назад Владимир Путин сказал, что западный либерализм умер. В прошлом году президент Си утверждал, что Запад приходит в упадок. В апреле 2022 года все выглядит совсем иначе. Последние месяцы показали глубокую стойкость человеческого духа и свободных обществ.

Столкнувшись с ужасающим варварством и военными преступлениями, которые, как мы надеялись, ушли в историю, свободный мир объединился вокруг Украины в ее смелой борьбе за свободу и самоопределение. Те, кто думает, что они могут победить с помощью угнетения, принуждения или вторжения, ошибаются из-за этой новой позиции в отношении глобальной безопасности, которая не только направлена ​​на сдерживание, но и гарантирует, что агрессоры потерпят поражение.

Мы не можем успокаиваться — судьба Украины висит на волоске. Но давайте внесем ясность: если Путин добьется успеха, по всей Европе последуют неисчислимые страдания и ужасные последствия для всего земного шара. Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности. Так что мы должны быть готовы к долгому пути. Мы должны удвоить нашу поддержку Украины. И мы также должны довести до конца единство, проявленное в кризис. Мы должны перезагрузить, переделать и изменить наш подход.

Мое видение — это мир, в котором свободные нации напористы и находятся на подъеме. Где свобода и демократия укрепляются через сеть партнерства в области экономики и безопасности. Где агрессоров сдерживают и вынуждают выбирать лучший путь. Это долгосрочная награда: новая эра мира, безопасности и процветания. Будем честны. Архитектура, призванная гарантировать мир и процветание, потерпела неудачу в Украине. Структуры экономики и безопасности, сложившиеся после Второй мировой и холодной войн, до сих пор деформировались, они скорее допускали, чем сдерживали агрессию.

Россия способна блокировать любые эффективные действия в Совете Безопасности ООН. Путин рассматривает свое вето как зеленый свет варварству. Он отказался от Основополагающего акта Россия-НАТО и Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Он нарушил многочисленные меры по контролю над вооружениями. "Большая двадцатка" не может функционировать как эффективный экономический орган, пока Россия остается за столом переговоров.

Раньше Советский Союз регулярно использовал свое право вето в ООН, но, несмотря на все причиняемое им зло, даже он вел себя на мировой арене с некоторой рациональностью. Он мог придерживаться сделок, когда видел риски для стратегической стабильности, как он сделал с Договором по противоракетной обороне. Они снизят эскалацию, когда столкнутся с ними и вызовут их, как это было во время Карибского кризиса 60 лет назад. И они позаботились о своей мировой репутации.

Ни один из этих факторов не относится к Путину. Мы имеем дело с отчаявшимся мошенником, не заинтересованным в международных нормах. И это в то время, когда мировая экономика никогда еще не была так открыта для России.

Во время холодной войны западные союзники способствовали процветанию друг друга, и мы ограничивали потоки торговли, инвестиций и технологий в СССР. В 1990-е годы эти ограничения были сняты, но это не привело к ожидаемому росту экономической открытости и демократии. Мы воспринимали прогресс как должное вместо того, чтобы применять необходимые кнуты и пряники.

А такие лидеры, как Путин, отвергли возможность измениться, потому что боялись потерять контроль. Вместо этого они взяли деньги от нефти и газа и использовали их для консолидации власти и получения влияния за рубежом. Предположение о том, что экономическая интеграция способствует политическим изменениям — не сработало.

Теперь нам нужен новый подход, который сочетает в себе жесткую безопасность и экономическую безопасность, тот, который создает более прочные глобальные союзы и где свободные страны более напористы и уверены в себе, тот, который признает возвращение геополитики. Британия всегда противостояла хулиганам. Мы всегда рисковали. Поэтому мы готовы быть смелыми, используя нашу силу в области безопасности и дипломатии, наш экономический вес, а также нашу волю и ловкость, чтобы проложить путь.

Мы уже активизировались в Украине. Война в Украине — это наша война, это война всех, потому что победа Украины — стратегический императив для всех нас. Тяжелое вооружение, танки, самолеты — глубоко погружаемся в наши запасы, наращиваем производство. Нам нужно сделать все это. Благодаря нашим санкциям Россия уже столкнулась с первым дефолтом по внешнему долгу за столетие. Нам нужно идти дальше. Путину негде будет финансировать эту ужасную войну. Это означает прекращение импорта нефти и газа раз и навсегда.

В то же время мы должны оказывать поддержку украинскому народу. Это значит помогать беженцам, это значит доставлять еду, лекарства и другие предметы первой необходимости, это значит поддерживать экономику на плаву. Это также означает привлечение режима Путина к ответственности за совершенные чудовищные преступления.

И когда в Украине наконец замолкнут пушки, это означает, что у Киева есть ресурсы, необходимые для поддержания безопасности, сдерживания дальнейших атак и восстановления. Вот почему мы работаем над нашей совместной комиссией с Польшей, чтобы обеспечить оснащение Украины оружием стандарта НАТО. И именно поэтому мы полны решимости работать с США, ЕС и другими союзниками над новым планом Маршалла для страны.

Украина заслуживает не что иное, как знаковые международные усилия по восстановлению своих городов, возрождению их промышленности и обеспечению их свободы на долгий срок. Мы удваиваем ставку. Мы будем идти дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию со всей Украины. И это должно стать катализатором более широких изменений. Эту жесткую позицию мы должны применить и к угрозам, которые возникают за пределами Украины. Наш новый подход основан на трех направлениях: военная мощь, экономическая безопасность и более глубокие глобальные союзы.

Во-первых, нам необходимо укрепить нашу коллективную оборону. По словам президента Зеленского: "Свобода должна быть лучше вооружена, чем тирания".

В преддверии саммита НАТО в Мадриде нам необходимо пересмотреть свои взгляды. Мы давно утверждаем, что НАТО должно быть гибким, подвижным и интегрированным. Восточный фланг должен быть укреплен, и мы должны поддерживать ключевые государства, такие как Польша. Вот почему мы увеличиваем наше военное присутствие и углубляем наше оборонное сотрудничество.

Мы также должны извлечь уроки из Украины. Великобритания отправила оружие и обучила украинские войска задолго до начала войны. Но мир должен был сделать больше, чтобы сдержать вторжение. Мы больше никогда не совершим ту же ошибку. Некоторые утверждают, что мы не должны предоставлять тяжелое вооружение, опасаясь спровоцировать что-то похуже. Но я считаю, что бездействие было бы величайшей провокацией. Это время мужества, а не осторожности.

И мы должны обеспечить, чтобы наряду с Украиной Западные Балканы и такие страны, как Молдова и Грузия, обладали устойчивостью и возможностями для сохранения своего суверенитета и свободы. Политика открытых дверей НАТО неприкосновенна. Если Финляндия и Швеция решат присоединиться к нам в ответ на российскую агрессию, мы должны интегрировать их как можно скорее.

И мы отвергаем ложный выбор между более сильной традиционной защитой и современными возможностями. Нам необходимо защищаться от атак в космосе и киберпространстве, а также на суше, в воздухе и на море. Мы также отвергаем ложный выбор между евроатлантической безопасностью и индо-тихоокеанской безопасностью. В современном мире нам нужно и то, и другое.

Нам нужен глобальный НАТО. Под этим я не подразумеваю расширение членства на тех, кто из других регионов. Я имею в виду, что у НАТО должна быть глобальная перспектива, она должна быть готова противостоять глобальным угрозам. Нам нужно упреждать угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе, работая с нашими союзниками, такими как Япония и Австралия, чтобы обеспечить защиту Тихого океана. И мы должны обеспечить, чтобы такие демократии, как Тайвань, были в состоянии защитить себя.

На все это потребуются ресурсы. Мы исправляем поколение недоинвестирования. Вот почему премьер-министр объявил о самых крупных инвестициях в наши вооруженные силы со времен холодной войны. В нашем комплексном обзоре мы признали Россию наиболее острой угрозой, проявляя такую ​​же бдительность, как и восточные союзники НАТО. Сейчас активизируются и другие. Но нам всем нужно идти дальше. Расход 2% на защиту должен быть полом, а не потолком. Нет замены жесткой военной силе, подкрепленной разведкой и дипломатией.

Во-вторых, нам необходимо признать растущую роль экономики в обеспечении безопасности. В Великобритании мы сейчас используем все наши экономические рычаги — торговлю, санкции, инвестиции и политику развития — гораздо более настойчиво. Мы понимаем, что рост за счет дешевого газа и денег, выкачиваемых из клептократий, — это рост, построенный на песке. Это не то же самое, что реальный устойчивый рост за счет более высокой производительности и больших инноваций.

Свободная торговля и свободные рынки являются самым мощным двигателем человеческого прогресса. Мы всегда будем отстаивать экономическую свободу. Но свободная торговля должна быть справедливой, а это значит играть по правилам. Слишком долго многие наивно относились к геополитической силе экономики. Агрессоры относятся к ней как к инструменту внешней политики, используя покровительство, инвестиции и долги как средство осуществления контроля и принуждения. Они безжалостны в своем подходе. Наш ответ не будет отражать их пагубную тактику, но мы будем соответствовать им в нашей решимости.

Пора поумнеть. Доступ к мировой экономике должен зависеть от игры по правилам. Больше бесплатных проходов быть не может. Мы показываем это на российско-украинском конфликте — российский пропуск был аннулирован. Мы бьём по ним всеми элементами экономической политики. Мы повысили тарифы на российские товары. Мы отрезали их от условий ВТО. Мы запретили их кораблям заходить в наши порты, мы запретили их самолетам заходить в наши аэропорты. Мы наложили санкции на большее количество лиц и организаций, чем любая другая страна, ударив по российским банкам, олигархам, оборонным компаниям, резервам Центрального банка и поставкам нефти и газа.

Мы прекращаем финансирование военных действий Путина. Мы также сокращаем инвестиционные связи с Россией – запрещаем все новые внешние инвестиции и прекращаем действие виз для инвесторов. В то же время мы снимаем все импортные тарифы для Украины и поддерживаем украинскую экономику кредитными гарантиями, фискальной поддержкой и инвестициями.

Мы показываем, что экономический доступ больше не является данностью. Это должно быть заработано. Страны должны играть по правилам. И это включает Китай. Пекин не осудил российскую агрессию или ее военные преступления. Российский экспорт в Китай вырос почти на треть в первом квартале этого года. Они пытались принудить Литву. Они комментируют, кто должен или не должен быть членом НАТО. И они быстро строят вооруженные силы, способные проецировать силу вглубь областей, представляющих европейский стратегический интерес.

Но Китай не является непроницаемым. Говоря о подъеме Китая как о неизбежном, мы делаем за него работу Китая. На самом деле их подъем не является неизбежным. Они не будут продолжать расти, если не будут играть по правилам. Китаю нужна торговля с G7. Мы представляем половину мировой экономики. И у нас есть выбор. Вместе с Россией мы показали, какой выбор мы готовы сделать, когда нарушаются международные правила. И мы показали, что готовы отдавать предпочтение безопасности и уважению суверенитета, а не краткосрочной экономической выгоде. Не в последнюю очередь потому, что мы знаем, что цена бездействия выше.

Дело в том, что большая часть мира уважает суверенитет. Лишь немногие изгои и аутсайдеры этого не делают. Поэтому мы более тесно сотрудничаем с союзниками и друзьями — старыми и новыми. И тот же напористый подход, который может сдерживать наших соперников, может стать мощным двигателем процветания и безопасности. Вот почему мы строим новые торговые связи, в том числе работаем над соглашениями о свободной торговле с такими странами, как Индия и Индонезия.

Мы делимся своим опытом в области науки и техники, подписывая новые партнерские соглашения по всему миру. И мы предлагаем лучшее предложение в области развития, с инвестициями в страны с низким уровнем дохода, которые поступают без каких-либо враждебных условий. Будучи жесткими и сплоченными, работая вместе и расширяя торговлю, мы можем лишить агрессоров их рычагов воздействия и уменьшить стратегическую зависимость.

Мы можем помочь друг другу пережить шторм стремительного роста цен на продукты питания и энергоносители. На прошлой неделе во Всемирном банке мы получили 170 миллиардов долларов, чтобы помочь странам с низким доходом справиться с этими проблемами. И мы опережаем другие возможные направления стратегической зависимости. Будь то полезные ископаемые или редкоземельные металлы, мы объединяем усилия, чтобы предотвратить будущие проблемы до того, как они возникнут. Так мы укрепим нашу общую экономическую безопасность.

Это приводит к последнему пункту, который заключается в том, что наше процветание и безопасность должны основываться на сети прочных партнерских отношений. Фундаментальный принцип заключается в том, что, несмотря на трудности, мы не должны замыкаться в себе и стремиться к автаркии. Мы должны протянуть руку и принять новые партнерские отношения, которые голландцы и другие называют "открытой автономией".

Мы знаем, что в мире, где злонамеренные субъекты пытаются подорвать многосторонние институты, большую роль будут играть двусторонние и многосторонние группы. Партнерства, такие как НАТО, G7 и Содружество, жизненно важны. Мы должны продолжать укреплять наш альянс НАТО связями по всему миру, такими как Объединенные экспедиционные силы под руководством Великобритании, 5 Eyes и партнерство AUKUS, которое у нас есть с США и Австралией. И мы хотим продолжать развивать наши связи с такими странами, как Япония, Индия и Индонезия.

Мы также должны опираться на сильное ядро, которое у нас есть в G7. Во время председательства Великобритании в прошлом году я была рада собрать за одним столом таких друзей, как Австралия, Корея, Индия, Южная Африка и АСЕАН. "Большая семерка" должна действовать как экономическое НАТО, коллективно защищая наше процветание. Если экономика партнера становится мишенью агрессивного режима, мы должны действовать, чтобы поддержать его. Один за всех и все за одного.

И 141 стране со всех континентов, которые проголосовали за осуждение действий России в ООН: я слышу ваш голос. Я разделяю ваше возмущение незаконной войной России. Я разделяю вашу фундаментальную веру в суверенитет, честную игру и верховенство закона. Итак, давайте работать вместе. Давайте установим более глубокие связи. Давайте будем лучшими трейдерами, инвесторами и партнерами, чем агрессоры. Великобритания готова делать что-то по-другому, думать по-другому и работать с вами по-другому, чтобы добиться цели.

В коллективном действии огромная сила. И позвольте мне прояснить, это также относится к альянсам, в которые Великобритания не входит. Мы поддерживаем Индо-Тихоокеанскую четверку. Мы поддерживаем ориентированный на внешний мир ЕС и тесно сотрудничаем по Украине. Мы поддерживаем АСЕАН, Африканский союз и торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой. Мы отвергаем старые идеи иерархических систем, закрытых групп и сфер влияния.

Мы хотим, чтобы сеть партнерских отношений охватывала весь мир, отстаивая суверенитет и самоопределение и содействуя всеобщему процветанию. Великобритания будет активной и гибкой частью этой сети.

Вывод: ваши превосходительства, дамы и господа, геополитика возвращается. После холодной войны мы все думали, что мир, стабильность и процветание неумолимо распространятся по всему земному шару. Мы думали, что усвоили уроки истории и что марш прогресса будет продолжаться беспрепятственно. Мы ошибались. Но это не совет отчаяния.

Перед лицом растущей агрессии у нас есть возможность действовать, и нам нужно действовать сейчас. Мы должны быть настойчивыми. Агрессоры смотрят на то, что произошло в Украине. Мы должны убедиться, что они получают правильное сообщение.

Вместе мы обладаем огромной силой. Давайте использовать ее, чтобы создать лучший, более безопасный мир и более сильную глобальную экономику. Это потребует энергии всех людей в этой комнате и за ее пределами. Будет сложно. Но мы должны активизироваться и взять на себя ответственность. Агрессоры готовы быть смелыми — мы должны быть смелее. Так мы обеспечим восстановление суверенитета Украины. Так мы обеспечим, чтобы агрессия и принуждение потерпели неудачу. Именно так во всем мире мы победим в эту новую эру мира, безопасности и процветания.

Спасибо.

5 сентября стало известно, что глава МИД Британии Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. За нее отдали 81 326 голосов. Ее конкурентом в премьерской гонке был экс-канцлер казначейства Риши Сунак, которого поддержали 60 399 консерваторов.

Ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что поддержка Украины продолжится, кто бы не сменил Бориса Джонсона на должности премьер-министра.

Трасс заявила, что готова в случае необходимости нажать "ядерную кнопку".

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Дмитро Гриниченко

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