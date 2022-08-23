"Я готова": Трасс ответила на вопрос, нажмет ли она при необходимости "ядерную кнопку"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая пока лидирует в борьбе за пост премьер-министра, в ходе дебатов заявила, что готова в случае необходимости нажать "ядерную кнопку". Об этом сообщает The Telegraph.

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Трасс спросили, как бы она себя чувствовала, если бы ситуация потребовала от нее нажать на "ядерную кнопку".

"Я думаю, это важная обязанность премьер-министра. Я готова это сделать", – ответила Трасс.

В кампании по выборам лидера правящей Консервативной партии Великобритании, победитель которой станет также премьер-министром страны, Трасс неделю назад существенно опережала своего оппонента Риши Сунака – по итогам опроса от 18 августа, ее собирались поддержать 66% членов Консервативной партии из тех, кто определился с выбором, а Сунака – 34%.

7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером Британии до осени, когда выберут нового лидера.

Трасс и экс-канцлер Казначейства Риши Сунак вышли в финал борьбы за пост лидера консерваторов. 2 августа Трасс получила поддержку бывшей основной соперницы, Пенни Мордаунт.

Нового лидера должны избрать 160 000 членов Консервативной партии к 5 сентября.

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Сергей Бережной

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