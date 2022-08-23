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"Я готова": Трасс ответила на вопрос, нажмет ли она при необходимости "ядерную кнопку"

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 23:40
Лиз Трасс (Фото - EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая пока лидирует в борьбе за пост премьер-министра, в ходе дебатов заявила, что готова в случае необходимости нажать "ядерную кнопку". Об этом сообщает The Telegraph.

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Трасс спросили, как бы она себя чувствовала, если бы ситуация потребовала от нее нажать на "ядерную кнопку".

"Я думаю, это важная обязанность премьер-министра. Я готова это сделать", – ответила Трасс. 

В кампании по выборам лидера правящей Консервативной партии Великобритании, победитель которой станет также премьер-министром страны, Трасс неделю назад существенно опережала своего оппонента Риши Сунака – по итогам опроса от 18 августа, ее собирались поддержать 66% членов Консервативной партии из тех, кто определился с выбором, а Сунака – 34%. 

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Сергей Бережной
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Великобритания ядерное оружие премьер-министр Лиз Трасс
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