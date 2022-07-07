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Борис Джонсон уйдет с поста лидера консерваторов, но будет премьером до осени — BBC

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 11:29
Борис Джонсон уйдет с поста лидера консерваторов, но будет премьером до осени — BBC - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня подаст в отставку, но останется главой правительства до осени. Об этом сообщает журналист BBC Крис Мэйсон.

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По его словам, 7 июля Джонсон сделает заявление об уходе с поста лидера Консервативной партии, однако будет исполнять обязанности премьера до осени.

Этим летом состоятся выборы нового лидера консерваторов, а новый премьер-министр будет назначен на съезде партии в октябре.

Представитель Даунинг-стрит сказал журналистам, что "cегодня премьер-министр сделает заявление стране".

  • В июне Джонсону хотели вынести вотум недоверия. Основанием для голосования стал доклад о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах.
  • Тогда Джонсону удалось сохранить должность. Теперь у него есть минимум год, когда вынести ему вотум недоверия снова нельзя. 
  • 5 июля двое британских министров подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона, сегодня об отставке заявили еще 35 членов правительства.

Читайте также: Борис Джонсон может потерять должность премьера Британии. Что дальше и чего ждать Украине

Дмитрий Гриниченко
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Великобритания отставка Борис Джонсон
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