Борис Джонсон уйдет с поста лидера консерваторов, но будет премьером до осени — BBC

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня подаст в отставку, но останется главой правительства до осени. Об этом сообщает журналист BBC Крис Мэйсон.

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По его словам, 7 июля Джонсон сделает заявление об уходе с поста лидера Консервативной партии, однако будет исполнять обязанности премьера до осени.

Этим летом состоятся выборы нового лидера консерваторов, а новый премьер-министр будет назначен на съезде партии в октябре.

Представитель Даунинг-стрит сказал журналистам, что "cегодня премьер-министр сделает заявление стране".

В июне Джонсону хотели вынести вотум недоверия. Основанием для голосования стал доклад о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах.

Тогда Джонсону удалось сохранить должность. Теперь у него есть минимум год, когда вынести ему вотум недоверия снова нельзя.

5 июля двое британских министров подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона, сегодня об отставке заявили еще 35 членов правительства.

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Дмитрий Гриниченко

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