Борис Джонсон уйдет с поста лидера консерваторов, но будет премьером до осени — BBC
07.07.2022, 11:29
Борис Джонсон (Фото: EPA)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня подаст в отставку, но останется главой правительства до осени. Об этом сообщает журналист BBC Крис Мэйсон.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, 7 июля Джонсон сделает заявление об уходе с поста лидера Консервативной партии, однако будет исполнять обязанности премьера до осени.
Этим летом состоятся выборы нового лидера консерваторов, а новый премьер-министр будет назначен на съезде партии в октябре.
Представитель Даунинг-стрит сказал журналистам, что "cегодня премьер-министр сделает заявление стране".
- В июне Джонсону хотели вынести вотум недоверия. Основанием для голосования стал доклад о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах.
- Тогда Джонсону удалось сохранить должность. Теперь у него есть минимум год, когда вынести ему вотум недоверия снова нельзя.
- 5 июля двое британских министров подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона, сегодня об отставке заявили еще 35 членов правительства.
Читайте также: Борис Джонсон может потерять должность премьера Британии. Что дальше и чего ждать Украине
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии