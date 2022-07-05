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Двое британских министров подали в отставку. Правительство Джонсона под угрозой – BBC

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 21:36
Двое британских министров подали в отставку. Правительство Джонсона под угрозой – BBC - Фото
Борис Джонсон (фото: EPA)

Министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщает BBC, отмечая, что сейчас в Британии разыгрывается "потенциальный крах правительства".

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Саджид Джавид заявил, что "потерял доверие" к Джонсону.

Риши Сунак сказал, что "общественность справедливо ожидает, что правительство будет работать должным образом, компетентно и серьезно". "Я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку", – добавил он. Сунак считает, что "страна сталкивается с огромными проблемами".

Журналисты BBC пишут, что Джонсону будет очень трудно удержаться на посту.

"То, что мы наблюдаем сегодня вечером, – разыгрывается перед нашими глазами каждую минуту – это потенциальный крах правительства... Заявления об отставке от канцлера (канцлера казначейства, то есть министра финансов. – Ред.) и министра здравоохранения, в которых говорится, что они не могут с чистой совестью продолжать служить правительству. Это важно, потому что, если эти отставки продолжатся, Борису Джонсону будет очень и очень трудно оставаться на посту премьер-министра", – пишет политический редактор Крис Мейсон.

Лидера лейбористов Кейр Стармер заявил, что "понятно, что это правительство сейчас рушится".

Отставки Сунака и Джавида случились после скандала с Крисом Пинчером, "главным кнутом Консервативной партии", который отвечает за присутствие в парламенте и голосование депутатов-консерваторов.

Пинчер подал в отставку на прошлой неделе после того, как его обвинили в домогательствах к двум мужчинам в частном клубе в 2019 году. Его поведение уже было расследовано три года назад. Однако Джонсон назначил его в 2022 году на должность, заявив, что не знал о расследовании, сообщает Sky News. 5 июля бывший постоянный секретарь министерства иностранных дел лорд Макдональд заявил, что Джонсону докладывали о расследовании в 2019 году.

  • В июне Джонсону хотели вынести вотум недоверия. Основанием для голосования стал доклад о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах.
  • Тогда Джонсону удалось сохранить должность. 
Вадим Ребрина
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Борис Джонсон саджид джавид риши сунак крис пинчер
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