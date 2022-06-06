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Борис Джонсон остается на посту премьер-министра Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 23:05
Борис Джонсон остается на посту премьер-министра Великобритании - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Депутаты британского парламента от Консервативной партии не смогли вынести вотум недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Это решение поддержали 148 депутатов из 180 необходимых.

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За вотум доверия проголосовали 211 депутатов, против — 148.

Таким образом Джонсон получает 12-месячный иммунитет от увольнения.

  • Основанием для голосования за вотум недоверия Джонсону стал доклад о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах.
  • В апреле 2022 года Джонсон стал первым премьер-министром Великобритании, наказанным за нарушение закона во время исполнения служебных обязанностей. Его оштрафовали за организацию вечеринки на свой день рождения в 2020 году, когда в стране действовали жесткие карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.
  • Это было не единственное нарушение карантина на Даунинг-стрит.
  • Скандал, получивший название Патигейт, привел к поражению консерваторов на местных выборах в мае. Если бы это были не местные, а всеобщие выборы, победу на них отпраздновала бы Лейбористская партия.
  • Следующие всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года.
Вадим Ребрина
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Борис Джонсон
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