Борис Джонсон остается на посту премьер-министра Великобритании
06.06.2022, 23:05
Борис Джонсон (фото - ЕРА)
Депутаты британского парламента от Консервативной партии не смогли вынести вотум недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Это решение поддержали 148 депутатов из 180 необходимых.
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За вотум доверия проголосовали 211 депутатов, против — 148.
Таким образом Джонсон получает 12-месячный иммунитет от увольнения.
- Основанием для голосования за вотум недоверия Джонсону стал доклад о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах.
- В апреле 2022 года Джонсон стал первым премьер-министром Великобритании, наказанным за нарушение закона во время исполнения служебных обязанностей. Его оштрафовали за организацию вечеринки на свой день рождения в 2020 году, когда в стране действовали жесткие карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.
- Это было не единственное нарушение карантина на Даунинг-стрит.
- Скандал, получивший название Патигейт, привел к поражению консерваторов на местных выборах в мае. Если бы это были не местные, а всеобщие выборы, победу на них отпраздновала бы Лейбористская партия.
- Следующие всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года.
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