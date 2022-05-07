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Партия Джонсона проиграла местные выборы, в Северной Ирландии победили националисты

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 02:03
Партия Джонсона проиграла местные выборы, в Северной Ирландии победили националисты - Фото
Фото: EPA

Консервативная партия Бориса Джонсона проиграла местные выборы в Великобритании. BBC пишет, что Тори потеряли почти 500 мандатов и контроль над 11 местными советами.

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На юге Англии и в Уэльсе самую большую поддержку получили лейбористы, в Шотландии – Шотландская национальная партия, а в Северной Ирландии впервые победили националисты из Шинн Фейн.

По оценкам издания, будь это не местные, а всеобщие выборы, победу на них отпраздновала бы Лейбористская партия. Ее лидер Кир Стармер подтвердил это, заявив, что его партия собирается выиграть следующие всеобщие выборы.

Последним премьером от лейбористов был Гордон Браун в 2007-2010 годах.

Следующие всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года.

  • В апреле 2022 года Джонсон стал первым премьер-министром Великобритании, наказанным за нарушение закона при исполнении служебных обязанностей. Его оштрафовали за организацию вечеринки на свой день рождения в 2020 году, когда в стране действовали жесткие карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.
  • Это было не единственное нарушение карантина на Даунинг-стрит.
  • Скандал, возникший после того, как о вечеринках премьер-министра стало известно, получил название Патигейт.
Андрей Водяный
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Консервативная партия Лейбористская партия Великобритания Борис Джонсон
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