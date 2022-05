Партия Джонсона проиграла местные выборы, в Северной Ирландии победили националисты

Консервативная партия Бориса Джонсона проиграла местные выборы в Великобритании. BBC пишет, что Тори потеряли почти 500 мандатов и контроль над 11 местными советами.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На юге Англии и в Уэльсе самую большую поддержку получили лейбористы, в Шотландии – Шотландская национальная партия, а в Северной Ирландии впервые победили националисты из Шинн Фейн.

По оценкам издания, будь это не местные, а всеобщие выборы, победу на них отпраздновала бы Лейбористская партия. Ее лидер Кир Стармер подтвердил это, заявив, что его партия собирается выиграть следующие всеобщие выборы.

BBC seat projection for a General Election based on today's results ...

Lab 291

Con 253

LD 31

Others 75