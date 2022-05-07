Партия Джонсона проиграла местные выборы, в Северной Ирландии победили националисты
Консервативная партия Бориса Джонсона проиграла местные выборы в Великобритании. BBC пишет, что Тори потеряли почти 500 мандатов и контроль над 11 местными советами.
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На юге Англии и в Уэльсе самую большую поддержку получили лейбористы, в Шотландии – Шотландская национальная партия, а в Северной Ирландии впервые победили националисты из Шинн Фейн.
По оценкам издания, будь это не местные, а всеобщие выборы, победу на них отпраздновала бы Лейбористская партия. Ее лидер Кир Стармер подтвердил это, заявив, что его партия собирается выиграть следующие всеобщие выборы.
BBC seat projection for a General Election based on today's results ...— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) May 6, 2022
Lab 291
Con 253
LD 31
Others 75
Последним премьером от лейбористов был Гордон Браун в 2007-2010 годах.
Следующие всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года.
- В апреле 2022 года Джонсон стал первым премьер-министром Великобритании, наказанным за нарушение закона при исполнении служебных обязанностей. Его оштрафовали за организацию вечеринки на свой день рождения в 2020 году, когда в стране действовали жесткие карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.
- Это было не единственное нарушение карантина на Даунинг-стрит.
- Скандал, возникший после того, как о вечеринках премьер-министра стало известно, получил название Патигейт.
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