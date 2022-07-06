Еще пять министров ушли в отставку в Британии. Джонсон заявил, что продолжает работать

6 июля в отставку подали еще пять министров британского правительства. Критики премьер-министра Бориса Джонсона в Консервативной партии инициируют изменения своих внутренних правил, чтобы разрешить повторное голосование по вотуму недоверия. Об этом сообщает BBC.

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5 июля в отставку подали министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Их уход вызвал волну дальнейших отставок, среди последних – министр по вопросам равенства Кэми Баденох, министр по вопросам ученичества и навыков Алекс Бургхарт, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайен, министр по вопросам СМИ и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, а также министр по вопросам бизнеса и промышленности Ли Роули.

Джонсон тем временем заявил, что получил "колоссальный мандат" на выборах 2019 года и продолжит работать.

Сейчас премьер выступает перед Комитетом по связям.

Как сообщает Sky News, министр транспорта Грант Шэппс и министр Северной Ирландии Брэндон Льюис должны сегодня вечером встретиться с Джонсоном, чтобы попросить его уйти в отставку.

Отставки Сунака и Джавида случились после скандала с Крисом Пинчером, "главным кнутом Консервативной партии", который отвечает за присутствие в парламенте и голосование депутатов-консерваторов.

Пинчер подал в отставку на прошлой неделе, после того как его обвинили в домогательствах к двум мужчинам в частном клубе в 2019 году. Его поведение уже было расследовано три года назад. Однако Джонсон назначил его в 2022 году на должность, заявив, что не знал о расследовании, сообщает Sky News. 5 июля бывший постоянный секретарь Министерства иностранных дел лорд Макдональд заявил, что Джонсону докладывали о расследовании в 2019 году.

Вадим Ребрина

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