Трасс обещает идти по стопам Джонсона: Как премьер я буду самым большим другом Украины

Министр иностранных дел и кандидат в премьеры Великобритании Лиз Трасс обещает быть "лучшим другом Украины", как нынешний глава британского правительства Борис Джонсон. Об этом сообщает Reuters.

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"Как премьер-министр я буду самым большим другом Украины, пойду по стопам Бориса Джонсона", – сказала она.

Трасс заверила, что "полностью обязуется гарантировать", что российский диктатор Владимир Путин потерпит неудачу в Украине и стратегическое поражение – а РФ "будет ограничена в будущем".

Она добавила, что сейчас не время говорить о компромиссах и уступках "ужасному диктатору". Она также обещает сразу же позвонить президенту Владимиру Зеленскому в случае избрания премьером.

"Я – кандидат, которому британский народ может доверять в отношении Украины, и которому они могут доверять по защите нашей свободы дома и за границей", – подытожила Трасс.

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Марк Сировой

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