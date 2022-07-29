Трасс обещает идти по стопам Джонсона: Как премьер я буду самым большим другом Украины
Министр иностранных дел и кандидат в премьеры Великобритании Лиз Трасс обещает быть "лучшим другом Украины", как нынешний глава британского правительства Борис Джонсон. Об этом сообщает Reuters.
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"Как премьер-министр я буду самым большим другом Украины, пойду по стопам Бориса Джонсона", – сказала она.
Трасс заверила, что "полностью обязуется гарантировать", что российский диктатор Владимир Путин потерпит неудачу в Украине и стратегическое поражение – а РФ "будет ограничена в будущем".
Она добавила, что сейчас не время говорить о компромиссах и уступках "ужасному диктатору". Она также обещает сразу же позвонить президенту Владимиру Зеленскому в случае избрания премьером.
"Я – кандидат, которому британский народ может доверять в отношении Украины, и которому они могут доверять по защите нашей свободы дома и за границей", – подытожила Трасс.
- 7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером до осени, когда выберут нового лидера.
- Трасс и экс-канцлер Казначейства Риши Сунак вышли в финал борьбы за пост лидера консерваторов. Трасс является фаворитом, лидера 160 000 членов Консервативной партии должны избрать к 5 сентября.
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