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Великобритания будет отвечать увеличением помощи Украине на каждый удар России – Трасс

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 20:47
Великобритания будет отвечать увеличением помощи Украине на каждый удар России – Трасс - Фото
Лиз Трасс (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что с каждым ударом России по украинским городам, Великобритания будет предоставлять больше помощи Украине. Об этом она сообщила на международном саммите первых леди и джентльменов.

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По ее словам, Великобритания знает, что украинцы борются за суверенитет как таковой и именно потому победа Украины важна для всех.

"С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, которые испытывают страдания, мы будем предоставлять больше помощи", – сказала она.

Министр также напомнила, что Британия предоставила уже около 4 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины, поставляет разные виды вооружений и обучает украинских военных на территории Великобритании. 

Трасс добавила, что Великобритания будет предоставлять помощь, чтобы Украина стала более мощной, более успешной после этой войны, потому что она станет символом демократии.

"То, что Путин пытается уничтожить Украину – он только создает более мощную, объединенную нацию. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько это будет нужно. Сейчас, как никогда, Украина должна победить", – добавила Трасс.

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Наталия Фреик
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