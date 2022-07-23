Великобритания будет отвечать увеличением помощи Украине на каждый удар России – Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что с каждым ударом России по украинским городам, Великобритания будет предоставлять больше помощи Украине. Об этом она сообщила на международном саммите первых леди и джентльменов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, Великобритания знает, что украинцы борются за суверенитет как таковой и именно потому победа Украины важна для всех.

"С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, которые испытывают страдания, мы будем предоставлять больше помощи", – сказала она.

Министр также напомнила, что Британия предоставила уже около 4 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины, поставляет разные виды вооружений и обучает украинских военных на территории Великобритании.

Трасс добавила, что Великобритания будет предоставлять помощь, чтобы Украина стала более мощной, более успешной после этой войны, потому что она станет символом демократии.

"То, что Путин пытается уничтожить Украину – он только создает более мощную, объединенную нацию. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько это будет нужно. Сейчас, как никогда, Украина должна победить", – добавила Трасс.

7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно до осени.

9 июля от погони за должностью лидера консерваторов отказался Бен Уоллес – министр обороны и один из самых ярых сторонников Украины на Западе.

Поздно вечером 10 июля стало известно, что Трасс вступает в гонку за лидерство в партии консерваторов.

Читайте также: Трасс выпустила предвыборное видео: обещает "обеспечить" поражение Путина в Украине

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.