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Борис Джонсон обращается к народу по поводу отставки и кризиса власти в стране: трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 14:20
Борис Джонсон (фото - ЕРА)
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который 7 июля якобы намерен уйти с поста лидера Консервативной партии и подать в отставку с должности главы правительства с отложенным до осени уходом, вскоре обратится к нации.

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Около 13:30 дня ВВС сообщили, что Джонсон назначил новых министров вместо тех, кто подал в отставку.

Новость дополняется...

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Если Джонсон уйдет сегодня с должности премьера, и. о. главы правительства до новых выборов в октябре станет его заместитель Доминик Рааб.

По данным опроса, лидером симпатий общества в качестве возможного нового премьера является нынешний министр обороны Бен Уоллес. Среди тех, кто может быть избран на высшую должность, также глава МИД Лиз Трасс и другие топ-чиновники – Джереми Хант, Саджид Джавид, Надим Захави, Пенни Мордаунт и Риши Сунак.

Как будут выбирать преемника Джонсона, показали ВВС.

Ничего не известно о позиции Главного Мышелова резиденции правительства Великобритании кота Ларри. Это он сегодня утром:

Фото: ЕРА
  • В июне Джонсону хотели вынести вотум недоверия: основанием для голосования стал доклад о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах, и ситуацию с Крисом Пинчером, "главным кнутом Консервативной партии", которого Джонсон назначил на должность, невзирая на связанный с ним секс-скандал. Тогда Джонсону удалось сохранить должность.
  • 5 июля британские министры начали подавать в отставку, на начало 7 июля ушли или объявили о таком намерении почти 50 членов правительства.
  • Утром 7 июля в ВВС сообщили, что Джонсон уйдет с поста лидера консерваторов, но якобы будет премьером до осени.
Евгений Пилипенко
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Великобритания отставка обращение Борис Джонсон
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