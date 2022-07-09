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Уоллес не будет выдвигаться в лидеры консерваторов. Он был фаворитом на замену Джонсона

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 14:56
Уоллес не будет выдвигаться в лидеры консерваторов. Он был фаворитом на замену Джонсона - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера Консервативной партии, которую покинул пока действующий премьер Борис Джонсон. Об этом Уоллес сообщил в Twitter.

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"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в конкурсе на пост лидера Консервативной партии", – написал он.

Уоллес сказал, что это был нелегкий выбор. Но он сосредоточен на своей текущей работе и обеспечении безопасности Британии. Он пожелал удачи всем кандидатам и надеется, что британские политики быстро вернутся к решению вопросов, для чего и были избраны.

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7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно до осени: летом состоятся выборы нового лидера консерваторов, а новый премьер-министр будет назначен на съезде партии в октябре. 

По данным опроса YouGov, Уоллес был фаворитом на занятие поста нового лидера консерваторов и премьера Британии. Он – один за наиболее ярых сторонников Украины среди западных топ-политиков.

В частности Уоллес обещал дать Украине дальнобойные ракетные системы M270 и САУ, приезжал в Киев после широкомасштабного вторжения РФ, был бескомпромиссен по вопросу отмены санкций против России, а недавно посетил украинских военных, которые проходят обучение в Британии. По его убеждению, для РФ в Украине может быть лишь позор и поражение, а россиян надо выгнать, в том числе из Крыма.

Также Уоллес имеет славу "тролля" Кремля. Например, он говорил о синдроме коротышки российского диктатора Владимира Путина и предлагал "дать пинка под зад" РФ, как британцы это сделали в Крыму в 1853 году.

Несмотря на отказ Уоллеса от гонки, еще одним вероятным кандидатом на пост лидера консерваторов остается глава МИД Лиз Трасс, которая также активно выступает в поддержку Украины. Кроме того, и Уоллес, и Джонсон заверяли, что смена премьера не скажется на британской поддержке Украины.

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Марк Сировой
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Консервативная партия Борис Джонсон Бен Уоллес
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