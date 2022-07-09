Уоллес не будет выдвигаться в лидеры консерваторов. Он был фаворитом на замену Джонсона

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера Консервативной партии, которую покинул пока действующий премьер Борис Джонсон. Об этом Уоллес сообщил в Twitter.

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"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в конкурсе на пост лидера Консервативной партии", – написал он.

Уоллес сказал, что это был нелегкий выбор. Но он сосредоточен на своей текущей работе и обеспечении безопасности Британии. Он пожелал удачи всем кандидатам и надеется, что британские политики быстро вернутся к решению вопросов, для чего и были избраны.

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7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно до осени: летом состоятся выборы нового лидера консерваторов, а новый премьер-министр будет назначен на съезде партии в октябре.

По данным опроса YouGov, Уоллес был фаворитом на занятие поста нового лидера консерваторов и премьера Британии. Он – один за наиболее ярых сторонников Украины среди западных топ-политиков.

В частности Уоллес обещал дать Украине дальнобойные ракетные системы M270 и САУ, приезжал в Киев после широкомасштабного вторжения РФ, был бескомпромиссен по вопросу отмены санкций против России, а недавно посетил украинских военных, которые проходят обучение в Британии. По его убеждению, для РФ в Украине может быть лишь позор и поражение, а россиян надо выгнать, в том числе из Крыма.

Также Уоллес имеет славу "тролля" Кремля. Например, он говорил о синдроме коротышки российского диктатора Владимира Путина и предлагал "дать пинка под зад" РФ, как британцы это сделали в Крыму в 1853 году.

Несмотря на отказ Уоллеса от гонки, еще одним вероятным кандидатом на пост лидера консерваторов остается глава МИД Лиз Трасс, которая также активно выступает в поддержку Украины. Кроме того, и Уоллес, и Джонсон заверяли, что смена премьера не скажется на британской поддержке Украины.

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Марк Сировой

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