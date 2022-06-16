Великобритания отправит Украине 20 самоходных артиллерийских установок – Уоллес

Великобритания отправит Украине 20 самоходных артиллерийских установок. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии BBC после встречи министров НАТО в Брюсселе.

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Уоллес сказал, что "импульс по-прежнему в пользу Украины" в ее противостоянии России.

"Это не означает, что большая российская военная машина движется назад, но она движется не в соответствии с их планами", – сказал министр.

Он согласился, что на некоторых участках российская артиллерия превосходит украинскую в соотношении 20 к 1. Но в то же время Уоллес отметил, что западные страны сейчас поставляют больше тяжелого вооружения Украине, чтобы устранить дисбаланс.

Он подтвердил, что Великобритания отправит в Украину 20 самоходных артиллерийских установок. Они были закуплены у бельгийской оружейной компании для отправки непосредственно в Украину.

Министр сказал, что западные страны также извлекли из войны в Украине уроки о своих "уязвимостях" – одной из них является потребность в боеприпасах. Он добавил, что одним из сдерживающих факторов в снабжении Украины оружием является "то, что у людей есть на полках".

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил, что готов принять решение о дополнительных поставках Украине самоходных гаубиц Caesar.

Вадим Ребрина

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