Макрон заявил о дополнительных поставках Украине самоходных гаубиц Caesar

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве заявил, что готов принять решение о дополнительных поставках Украине самоходных гаубиц Caesar.

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"Относительно Caesar. В ближайшие недели я готов принять решение о поставках дополнительных систем", – сказал он.

Как сообщает корреспондент французского издания Le Figaro, Макрон в Киеве заявил о поставке еще шести гаубиц дополнительно к 12 предоставленным раньше.

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Вадим Ребрина

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