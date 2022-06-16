Макрон заявил о дополнительных поставках Украине самоходных гаубиц Caesar
16.06.2022, 18:28
Эмманюэль Макрон (фото – ЕРА)
Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве заявил, что готов принять решение о дополнительных поставках Украине самоходных гаубиц Caesar.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Относительно Caesar. В ближайшие недели я готов принять решение о поставках дополнительных систем", – сказал он.
Как сообщает корреспондент французского издания Le Figaro, Макрон в Киеве заявил о поставке еще шести гаубиц дополнительно к 12 предоставленным раньше.
Читайте также: Первые заявления в Киеве. Макрон прогнозирует тяжелые недели, Шольц обещает оружие
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии