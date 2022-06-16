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Макрон заявил о дополнительных поставках Украине самоходных гаубиц Caesar

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 18:28
Макрон заявил о дополнительных поставках Украине самоходных гаубиц Caesar - Фото
Эмманюэль Макрон (фото – ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве заявил, что готов принять решение о дополнительных поставках Украине самоходных гаубиц Caesar.

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"Относительно Caesar. В ближайшие недели я готов принять решение о поставках дополнительных систем", – сказал он.

Как сообщает корреспондент французского издания Le Figaro, Макрон в Киеве заявил о поставке еще шести гаубиц дополнительно к 12 предоставленным раньше.

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Вадим Ребрина
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оружие эмманюэль макрон CAESAR
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