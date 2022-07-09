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Возможный преемник Джонсона. Уоллес приехал к украинским военным на обучении в Британии

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 12:30
Возможный преемник Джонсона. Уоллес приехал к украинским военным на обучении в Британии - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, фаворит среди возможных преемников Бориса Джонсона на посту премьер-министра, посетил украинских военных, которые проходят обучение в Соединенном Королевстве. О визите сообщает пресс-служба британского правительства.

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Отмечается, что в Британию прибыла первая группа украинских военных для обучения по программе, в рамках которой в ближайшие месяцы будут обучены около 10 000 бойцов. Для запуска программы будут привлечены около 1050 британских военнослужащих. Уоллес посетил украинских военных в связи с началом обучения.

"Эта амбициозная новая учебная программа является следующим этапом поддержки Великобританией ВСУ в их борьбе против российской агрессии. Используя опыт мирового класса британской армии, мы поможем Украине восстановить свои силы и усилить сопротивление, поскольку они защищают суверенитет своей страны и свое право выбирать свое будущее", – сказал Уоллес.

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В британском правительстве добавили, что обучение даст новичкам, которые практически не имеют боевого опыта, необходимые для боев на передовой навыки.

Программа обучения основана на базовой подготовке британских солдат и охватывает такие дисциплины как обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, полевые навыки, тактика патрулирования и право вооруженных конфликтов.

Для программы британское правительство закупило автоматы АК, также украинские военные получают снаряжение, в частности каски, бронежилеты, очки, наушники, полевую форму, сапоги, мешки, спальники и подобное.

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Марк Сировой
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Бен Уоллес ВСУ обучение Борис Джонсон министр обороны Великобритании
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