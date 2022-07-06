В Британию на обучение прибыла первая ротация украинских военных: программа курса
В Великобританию прибыла первая группа украинских военных в рамках программы обучения и подготовки. Об этом сообщил британский министр обороны Бен Уоллес в докладе для Палаты представителей.
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Программу подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины под руководством Великобритании анонсировал премьер-министр Борис Джонсон во время визита в Киев 17 июня.
Цель этой программы – обучение до 10 000 новобранцев из Украины в Великобритании.
"Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских военнослужащих", – сказал Уоллес.
По его словам, тренировки будут проходить на военных полигонах в северо-восточном, юго-западном и юго-восточном регионах Великобритании. Учения проведут подразделения 11-й бригады содействия силам безопасности.
Украинские военные пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании. Это включает в себя обучение обращению с оружием, первую помощь на поле боя, боевые навыки, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов.
Каждый курс будет длиться несколько недель.
Министр обороны Великобритании отметил, что его ведомство стремится увеличить масштаб и частоту этих курсов.
"Мы также обсуждаем с международными партнерами варианты расширения участия в программе обучения, конструктивно работая со странами, готовыми оказать поддержку, предоставив инструкторов или оборудование", – сказал Уоллес и добавил, что надеется на постепенное расширение учебной программы.
Он отметил, что некоторые детали обучения украинских военных будут храниться в тайне в целях безопасности.
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