В Британию на обучение прибыла первая ротация украинских военных: программа курса

В Великобританию прибыла первая группа украинских военных в рамках программы обучения и подготовки. Об этом сообщил британский министр обороны Бен Уоллес в докладе для Палаты представителей.

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Программу подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины под руководством Великобритании анонсировал премьер-министр Борис Джонсон во время визита в Киев 17 июня.

Цель этой программы – обучение до 10 000 новобранцев из Украины в Великобритании.

"Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских военнослужащих", – сказал Уоллес.

По его словам, тренировки будут проходить на военных полигонах в северо-восточном, юго-западном и юго-восточном регионах Великобритании. Учения проведут подразделения 11-й бригады содействия силам безопасности.

Украинские военные пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании. Это включает в себя обучение обращению с оружием, первую помощь на поле боя, боевые навыки, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов.

Каждый курс будет длиться несколько недель.

Министр обороны Великобритании отметил, что его ведомство стремится увеличить масштаб и частоту этих курсов.

"Мы также обсуждаем с международными партнерами варианты расширения участия в программе обучения, конструктивно работая со странами, готовыми оказать поддержку, предоставив инструкторов или оборудование", – сказал Уоллес и добавил, что надеется на постепенное расширение учебной программы.

Он отметил, что некоторые детали обучения украинских военных будут храниться в тайне в целях безопасности.

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Наталия Медведева

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