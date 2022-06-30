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"Это реалистично". Британия верит в способность ВСУ полностью выбить оккупантов из Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 12:18
Лиз Трасс (фото - ЕРА)

Великобритания считает, что силы обороны Украины способны полностью деоккупировать захваченную российскими войсками территорию страны. Британский министр иностранных дел Лиз Трасс в интервью BBC Radio назвала такой прогноз "реалистичным".

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Глава Форин-офиса напомнила слушателям радио в Великобритании, что "вся территория Украины, которая была захвачена Россией, незаконно оккупирована, и, в конечном счете, россиян нужно вытеснить со всей этой территории".

На уточняющий вопрос, считает ли официальный Лондон, что армию РФ можно выгнать со всей Украины в обозримые сроки, она ответила: "Это реалистично. Именно поэтому мы поставляем [Украине] дополнительную помощь смертоносными вооружениями".

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Премьер Великобритании Борис Джонсон созвонился сегодня утром с президентом Владимиром Зеленским. После этого он сообщил в Twitter, что "мы продолжаем твердо стоять за президента Зеленского и украинский народ, чтобы гарантировать поражение Путина".

В конце июня CNN опубликовал материал, в котором сообщалось о якобы сомнениях среди чиновников Белого дома в способности Украины вернуть все оккупированные территории. На Банковой на него оперативно отреагировали.

Евгений Пилипенко
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Великобритания война прогноз победа деоккупация капитуляция военная помощь Лиз Трасс
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