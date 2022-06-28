Подоляк отреагировал на публикацию CNN о якобы сомнениях США в освобождении всей Украины

Украина уже четыре месяца ведет эффективную оборонительную войну и будет доносить партнерам необходимость нанесения России поражения. Иные сценарии лишь поощрят агрессию Кремля и обернутся последующей трагедией. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал в комментарии LIGA.net на публикацию CNN, в которой сообщалось о якобы сомнениях среди чиновников Белого дома в способности Украины вернуть все оккупированные территории.

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В материале CNN отмечалось, что среди советников лидера США Джо Байдена якобы идут дискуссии – должен ли президент Владимир Зеленский изменить свое определение украинской "победы". Подоляк предложил "несколько иначе смотреть на подобные пораженческие версии" и напомнил, что блицкрига у россиян не получилось.

"Оказалось, что они совсем не имели реальных представлений об оборонительных и мобилизационных возможностях Украины. Не имели этих представлений и наши партнеры. А потому сейчас россияне перевели войну в затяжной формат, чтобы поиграть в истощение. Не только в истощение Украины, но скорее в истощение политической воли части западных политических элит", – сказал советник главы ОП.

Он утверждает, что среди партнеров "нет понимания, как долго продлится война, сколько ресурсов нужно тратить на нее, как именно ее закончить". По его словам, Зеленский постоянно подчеркивает: если партнеры хотят ускорить решение – то надо изменить форматы помощи, в первую очередь военной.

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Советник главы ОП добавил, что среди части западных элит все еще "блуждает коварная вера" в то, что можно вернуться в довоенное время по бизнесу и связям с Россией, а сама РФ – это якобы "непобедимый монстр, которому надо уступать в малом, чтобы выиграть в большом".

"Впрочем, это точно не работающая стратегия, так как Россия – это всегда только о дальнейшей экспансии. И любая территориальная уступка сегодня – это безусловное поощрение дальнейшей агрессии. Отсюда и наши попытки публично объяснить невозможность никаких иных сценариев, кроме как нанесение тактического военного поражения РФ. Даже если это трудно и ресурсно чрезвычайно затратно", – сказал он.

Подоляк заверил, что Зеленский четко понимает реальные мотивы России, цели войны и невозможность ее закончить на ультимативных условиях Кремля.

По его словам, любые изменения представлений о правильном финале войны ("где доминируют только украинские требования") приведут к трагедии, нарастанию кризисных явлений, упадку Украины, оттоку из страны денег, людей и к дальнейшим территориальным притязаниям России.

"Простой вопрос: зачем нам двигаться по заведомо проигрышному пути, если страна уже более четырех месяцев ведет эффективную оборонительную войну?" – подытожил он.

22 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что уступки российскому диктатору Владимиру Путину приведут лишь к катастрофе, ведь он воспримет их как награду.

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Марк Сировой

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