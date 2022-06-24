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Кирби: Войну должен прекратить Путин, но Зеленский решит, как должна выглядеть победа

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 16:59
Кирби: Войну должен прекратить Путин, но Зеленский решит, как должна выглядеть победа - Фото
Джон Кирби (Фото - скриншот из видео Голос Америки)

США добиваются того, чтобы суверенитет Украины был надежно защищен, и чтобы территориальная целостность Украины была полностью восстановлена. Об этом координатор по вопросам стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби сказал в интервью Голосу Америки.

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"Безусловно, мы хотим, чтобы суверенитет Украины был надежно защищен, мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины была полностью восстановлена. Мы понимаем, что эту войну должен закончить Владимир Путин, но также и то, что как будет выглядеть победа, решит Владимир Зеленский", – сказал Кирби.

Значительная часть интервью была посвящена военной помощи, которую США направляют в Украину.

Кирби отметил, что передаваемые Украине системы оружия "прямо сегодня" меняют ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что речь идет не только о "серьезных системах" вроде РСЗО HIMARS, но и о стрелковом оружии и боеприпасах. 

США, очевидно, являются крупнейшим донором военной помощи для Украины, сказал он.

"Мы уже выделили более 6 миллиардов, – на самом деле почти 7 миллиардов долларов с начала работы администрации Джо Байдена, – и почти 6 миллиардов с начала вторжения, и президент дал четко понять, что мы будем продолжать оказывать эту помощь и дальше", – подчеркнул Кирби.

Он также считает существенным, что "это вооружение поступает с рекордной скоростью".

"Это беспрецедентно – скорость, с которой помощь доходит до передовой. В буквальном смысле поставки приходят ежедневно, и не только от США, мы просто самый большой донор, но более 40 других стран со всего мира также оказывают помощь Украине в разной форме", – сказал Кирби.

На вопрос журналиста, устраивает ли США то, как Украина использует военную помощь, Кирби ответил, что Зеленский "имеет право определять, как он намерен использовать эти ресурсы, и как он собирается добиваться победы". 

"Наша задача состоит в том, чтобы у него были доступные инструменты, чтобы сделать это наиболее эффективным способом", – заявил Кирби. 

Читайте также: Украина сама будет решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS – посол США

Сергей Бережной
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поставки оружия военная помощь джон кирби
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